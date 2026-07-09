Νέα ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή: Πύραυλοι του Ιράν στην Ιορδανία – Απειλεί με ολοκληρωτικό πλήγμα ο Τραμπ

Συναγερμός σημαίνει στην Ιορδανία, την ώρα που η αεράμυνα αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.



Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή την φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ.

Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά την διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις Φρουροί της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχειρίας.

Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίποινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.







«Θα είμαι σαφής. Χτυπήστε και θα σας χτυπήσουμε. Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις, θα βουλιάξετε βαθύτερα», έγραψε στο Χ, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.







دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

«Δεν απαντάμε στη χυδαιότητα με χυδαιότητα, αλλά με πράξεις. Χωρίς φόβο και με σθένος», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Addressing the Civilized and Courageous Nation of Iran with derogatory language does not diminish its Greatness.







Iranians are known for their civility, culture, and strong moral values. We do not answer vulgarity with vulgarity, but with action: fearlessly and with great valor. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 8, 2026 «Η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία. Αλλά αν επιτεθείτε εναντίον πλοίων, θα ανταποδώσουμε το χτύπημα, και θα χτυπήσουμε πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία», δήλωσε από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ οι διαμεσολαβήτριες χώρες Πακιστάν και Κατάρ καλούν τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποιούσαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας.

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