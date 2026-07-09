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ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή: Πύραυλοι του Ιράν στην Ιορδανία – Απειλεί με ολοκληρωτικό πλήγμα ο Τραμπ

πύραυλος
clock 19:53 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σημαίνει στην Ιορδανία, την ώρα που η αεράμυνα αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν.

 Η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Κατηγορεί τις Ηνωμένες πολιτείες πως επιτέθηκαν εκ νέου αυτή την φορά στο Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Μπουσέρ.

Είχαν προηγηθεί τα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα εναντίον 90 στόχων στο Ιράν κατά την διάρκεια της νύχτας. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις Φρουροί της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε προειδοποιήσει με αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας τον τερματισμό της εκεχειρίας.

Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν τα αντίποινά τους σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν και απείλησαν με νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.



«Θα είμαι σαφής. Χτυπήστε και θα σας χτυπήσουμε. Μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις, θα βουλιάξετε βαθύτερα», έγραψε στο Χ, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

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