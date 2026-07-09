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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανήλικος εργαζόμενος κατήγγειλε τον διευθυντή του για ξυλοδαρμό και απειλές

περιπολικό
clock 15:43 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε ένας 61χρονος διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, έπειτα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση, εξύβριση και απειλές από τον 61χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, ενώ το ίδιο βράδυ ο εργαζόμενος προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του διευθυντή.

Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό. «Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.

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