Ηράκλειο: Ανήλικος εργαζόμενος κατήγγειλε τον διευθυντή του για ξυλοδαρμό και απειλές

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε ένας 61χρονος διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, έπειτα από καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση, εξύβριση και απειλές από τον 61χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, ενώ το ίδιο βράδυ ο εργαζόμενος προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, όπου υπέβαλε επίσημη καταγγελία, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του διευθυντή.

Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό. «Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.

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