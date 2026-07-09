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GOSSIP - LIFESTYLE

Σχοινάς: "Έγραψαν για εμένα ότι κάθομαι σπίτι και δουλεύει η γυναίκα μου, στην αρχή στενοχωριόμουν"

γαρμπη
clock 14:00 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Διονύσης Σχοινάς παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» και απάντησε αν ο ίδιος αισθάνθηκε ποτέ να βρίσκεται στη σκιά της συζύγου του, Καίτης Γαρμπή, εξαιτίας της επιτυχημένης καριέρας της.

 «Ποτέ. Δεν με άφησε να το νιώσω ποτέ. Έγραψαν πάρα πολλά για εμένα τότε, ότι κάθεται σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Δεν με νοιάζει τι έλεγαν. Εγώ είμαι ευτυχισμένος, περνάω τέλεια, αν σας πειράζει η ευτυχία μου οκ. Έχουν γραφτεί πολλά πράγματα εδώ και 30 χρόνια. Είναι αόρατα για εμένα. Στην αρχή στενοχωριόμουν γιατί στενοχωριόταν ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Μετά καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα γράφονται μόνο και μόνο για να πουλήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα τελευταία δύο χρόνια δούλεψα με την Καίτη. Στην αρχή δεν ήθελα με τίποτα να δουλέψω με τη γυναίκα μου. Περνάγαμε πολύ ωραία μαζί και έλεγα μην γίνει κάτι και χαλάσει αυτό. Τα τελευταία χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη μουσική μου καριέρα».

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