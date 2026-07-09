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Ιαπωνία: Γυναίκα έραψε τα χείλη της συγκατοίκου της μετά από διαφωνία

Γυναίκα
clock 13:08 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αστυνομία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι συνέλαβε κοντά στο Τόκιο μια γυναίκα με την υποψία ότι είχε ράψει τα χείλια της συγκατοίκου της.

Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, διέφυγε από το σπίτι που βρίσκεται στην πόλη Κόγκα και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Βοήθεια», δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η αστυνομία της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, όπου βρίσκεται η Κόγκα, στη συνέχεια συνέλαβε την Μασάι Σακουράι, 49 ετών, με την «υποψία της επίθεσης», διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Η Σακουράι ζούσε με το θύμα την περίοδο που συνέβη το καταγγελλόμενο περιστατικό, στις 29 Ιουνίου, όταν έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό καθώς και τις μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι και τρίτο πρόσωπο ζούσε στο σπίτι, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας.

Η ύποπτη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», είχε δηλώσει στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

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