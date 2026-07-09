Κρήτη: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τον ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 68χρονου υποβρύχιου αλιέα που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου Σφακίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η σορός του εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος (jet ski), στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φραγκοκάστελλου και Ροδακίνου Ρεθύμνου, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από την ακτή.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες και προχώρησε στην περισυλλογή της σορού, μεταφέροντάς την στη στεριά. Ο 68χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς του ως ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από την Τρίτη, όταν ο άνδρας είχε μεταβεί μόνος του στην περιοχή για υποβρύχιο ψάρεμα και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος με περιπολικό και ναυαγοσωστικό σκάφος, αεροσκάφος της Frontex, αλιευτικό σκάφος, αλλά και εθελοντές που συνέδραμαν στις προσπάθειες αναζήτησης.

Καθοριστικό στοιχείο στην πορεία των ερευνών αποτέλεσε ο εντοπισμός του ψαροντούφεκου και της σημαδούρας που χρησιμοποιούσε ο 68χρονος, τα οποία είχαν βρεθεί νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά. Από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στην ανακοίνωση του Λιμενικού αναφέρονται τα εξής:

Αναφορικά με τις έρευνες για τον εντοπισμό του 68χρονου υποβρύχιου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή «ΦΡΑΓΚΟΚΑΤΣΕΛΛΟ» Σφακίων, γνωρίζεται ότι απογευματινές ώρες χθες, εντοπίστηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε ιδιωτικό ταχύπλοο (jet ski) σκάφος, σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ «ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ» και «ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ» Ρεθύμνου, σε απόσταση περίπου τριακοσίων μέτρων από την ακτή. Στην περιοχή έσπευσε Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ), που συμμετείχε στις έρευνες, το οποίο περισυνέλεξε και μετάφερε στην ακτή τη σορό. Η σορός που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, εν συνεχεία αναγνωρίστηκε από τους οικείους του ως ο 68χρονος αγνοούμενος. Από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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