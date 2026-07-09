Τι θα φάμε σήμερα; Γαρίδες σαγανάκι με ντομάτα και φέτα

Υλικά



500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες



2 ώριμες ντομάτες τριμμένες (ή 400 γρ. κονκασέ)



1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



100- 150 γρ. φέτα τριμμένη ή σε κομμάτια



3 κ. σ. ελαιόλαδο



50 ml ούζο ή λευκό κρασί (προαιρετικά)



1/2 κ. γλ. πάπρικα



Αλάτι, πιπέρι



Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο







Εκτέλεση



Σε ένα τηγάνι ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέστε το σκόρδο και ανακατέψτε για λίγα δευτερόλεπτα.



Ρίξτε τις ντομάτες και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 10-15 λεπτά, μέχρι να δέσει. Προσθέστε αλάτι, πιπέρι και πάπρικα.



Σβήστε με ούζο ή λευκό κρασί (αν χρησιμοποιήσετε) και αφήστε να εξατμιστεί το αλκοόλ.



Προσθέστε τις γαρίδες και μαγειρέψτε για 3- 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν ζουμερές.



Τέλος, ρίξτε τη φέτα και ανακατέψτε απαλά, ώστε να μαλακώσει χωρίς να λιώσει εντελώς.



Πασπαλίστε με μαϊντανό και σερβίρετε αμέσως, με φρέσκο ψωμί.

Πηγή: newsbeast.gr

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