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Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε χώρο με ανταλλακτικά: Δυο τραυματίες, ο ένας στη ΜΕΘ (βίντεο)

Φωτιά στον Ασπρόπυργο
clock 09:21 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, δύο άτομα έχουν υποστεί εγκαύματα και έχουν μεταφερθεί στα πλησιέστερα νοσοκομεία για νοσηλεία. Μάλιστα ο ένας από τους δύο πολυτραυματίες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Αττικόν» και σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ο δεύτερος τραυματίας φέρει ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 08:00 με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες και ανταλλακτικά. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.

(Φωτογραφία: protothema.gr)

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