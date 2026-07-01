Μαλεβίζι: Δικάζονται στο Εφετείο για τον εμπρησμό στα απορριμματοφόρα

Συνεχίζεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της πολύκροτης υπόθεσης του εμπρησμού των οκτώ απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, ενός περιστατικού που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2024 και είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

Η εκδίκαση της έφεσης είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου του 2026, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει και να ορίσει ως ημερομηνία συνέχισης την 9η Ιουλίου. Κατά τη συνεδρίαση, το Εφετείο αναμένεται να εξετάσει εκ νέου το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, τις καταθέσεις και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και της κατηγορίας, πριν οδηγηθεί στην έκδοση της απόφασής του.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς η καταστροφή οκτώ απορριμματοφόρων αποδυνάμωσε σημαντικά τον στόλο της υπηρεσίας καθαριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές δυσκολίες στην αποκομιδή των απορριμμάτων και να απαιτηθούν έκτακτες παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο είχε κρίνει ενόχους και τους τρεις κατηγορούμενους. Ο 45χρονος επιχειρηματίας καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία στον εμπρησμό, ενώ ο 54χρονος συγκατηγορούμενός του κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός.

Και στους δύο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτά ετών, καθώς και χρηματικές ποινές ύψους 20.000 ευρώ και 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Το δικαστήριο είχε αποφασίσει η έφεσή τους να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να επιστρέψουν στη φυλακή για την έκτιση των ποινών τους.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ηλικίας 40 ετών, καταδικάστηκε για απλή συνέργεια στον εμπρησμό σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Στη δική του περίπτωση, το δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, επιτρέποντάς του να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει οριστικά την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων σε μία υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία και είχε προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου Μαλεβιζίου.

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