Κούλλης Νικολάου: Το συγκινητικό «αντίο» στο Mega

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Με αφορμή το μεγάλο φινάλε της σειράς «Η Γη της Ελιάς» μετά από πέντε χρόνια προβολής, ο Κούλλης Νικολάου προχώρησε σε μια άκρως συγκινητική και αποκαλυπτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Πέντε ολόκληρα χρόνια. Πέντε τηλεοπτικές σεζόν. Σχεδόν χίλια επεισόδια.

Ένας τεράστιος κύκλος ολοκληρώνεται. Ένα ταξίδι που δεν ήταν απλώς τηλεόραση, αλλά μια διαδρομή ζωής, γεμάτη ανθρώπους, στιγμές, κόπο, πίστη και όνειρα.

Με δέος υποκλίνομαι στο σύμπαν που συνωμότησε, αλλά πάνω απ’ όλα στον Θεό που ευλόγησε αυτή την πορεία και μας χάρισε τη δύναμη να τη ζήσουμε.

Μέσα από την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αντρέα μου. Βάνα μου. Σε όλους τους ανθρώπους της Make It Productions.

Σε ολόκληρο το καστ. Περισσότεροι από τριακόσιοι ηθοποιοί και χαρακτήρες πέρασαν από αυτή τη διαδρομή και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Mega Channel, στον πρόεδρό του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέντζο, στον διευθυντή προγράμματος Κώστα Σούσουλα και σε ολόκληρο το επιτελείο του καναλιού, για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Γη της Ελιάς, τη Famagusta και το Ταμπού. Και τώρα… ανοίγουμε πανιά για ένα νέο, συναρπαστικό ταξίδι.

Σε μια νέα συχνότητα. Στον SKAI TV. Με τις «Μπλε Ώρες» και τον «Αντώνιο και Κλεοπάτρα». Με την ίδια πίστη. Με την ίδια αγάπη. Με το ίδιο πάθος», έγραψε χαρακτηριστικά.

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