ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παραγωγό που αθωώθηκε επειδή επέστρεψε τα χρήματα

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσε η αθώωση γυναίκας παραγωγού για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς η κατηγορούμενη επέστρεψε 32.000 ευρώ που αντιστοιχούσε στις επιδοτήσεις που είχε λάβει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στις 6 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που προκλήθηκε στο Εθνικό Απόθεμα, του οποίου οι πόροι εξαντλούνται οριστικά μόλις διατεθούν παράνομα. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογεί την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη αρκετών δημοσίων λειτουργών.

Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Κοβέσι τον περασμένο Απρίλιο μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, είχε εκφράζει τον προβληματισμό της για το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, λέγοντας: «Αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;».

Σημειώνεται ότι σε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι 57 κατηγορούμενοι παραγωγοί από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για μια ακόμη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι καταδικασθέντες είχαν εμφανίσει ψευδώς ότι κατείχαν ή μίσθωναν αγροτικές εκτάσεις στην Καστοριά, ώστε να εισπράξουν αχρεωστήτως κοινοτικές ενισχύσεις κατά τα έτη 2019 έως 2022.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα, το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε 57 άτομα για απάτη που αφορούσε αγροτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Εθνικού Αποθέματος, ενός μηχανισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της αθώωσης ενός κατηγορουμένου και αξιολογεί επί του παρόντος την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη αρκετών δημοσίων λειτουργών.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι, κατά το διάστημα 2019–2022, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, το οποίο θεσπίστηκε το 2015 με σκοπό την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης κυρίως σε νέους γεωργούς και σε όσους ξεκινούσαν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα.

Για να υποστηρίξουν τις αιτήσεις τους, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι κατείχαν ή μίσθωναν αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Καστοριάς, στη βόρεια Ελλάδα, ισχυριζόμενοι ότι οι εκτάσεις αυτές χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, παραγωγικοί βοσκότοποι ή εκτάσεις με αυτοφυείς ελαιώνες, παρότι οι ίδιοι είχαν ως έδρα την Κρήτη.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι στις δηλωθείσες εκτάσεις δεν ασκήθηκε ποτέ καμία γεωργική δραστηριότητα. Τα αγροτεμάχια βρίσκονταν περίπου χίλια χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο εγκατάστασης των κατηγορουμένων, δεν τους ανήκαν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ανήκαν ούτε στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους. Τα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ότι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες δήλωσαν τα αγροτεμάχια αυτά στις δηλώσεις περιουσιακής τους κατάστασης μόνο μετά την υποβολή των αιτήσεων επιδότησης, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα αφαίρεσαν αργότερα από τις δηλώσεις αυτές.

Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι οι δηλωθείσες γεωργικές δραστηριότητες ήταν αμφισβητήσιμες. Ειδικότερα, στις συγκεκριμένες περιοχές της Καστοριάς δεν υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις με βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση, ενώ οι αυτοφυείς ελιές δεν μπορούν να επιβιώσουν εκεί λόγω του μεγάλου υψομέτρου και των χαμηλών θερμοκρασιών.

Ως αποτέλεσμα του δόλιου αυτού σχήματος, οι κατηγορούμενοι έλαβαν αχρεωστήτως αγροτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Εθνικό Απόθεμα, συνολικού ύψους έως 1.736.989,23 ευρώ. Επιπλέον, επιχείρησαν ανεπιτυχώς να λάβουν ακόμη 165.949,68 ευρώ, όμως οι αντίστοιχες αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Μεταξύ των φερόμενων ιδιοκτητών που υποτίθεται ότι είχαν εκμισθώσει τις εκτάσεις στους κατηγορουμένους, δύο καταδικάστηκαν για συνέργεια στην απάτη σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Το Δικαστήριο επέβαλε και στους 57 καταδικασθέντες ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη, με τριετή αναστολή εκτέλεσης. Επιπλέον, σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα από 500 έως 8.000 ευρώ. Το Δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσκομίστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία εκθέσεις αυτοψίας που αφορούσαν αρκετά από τα δηλωθέντα βοσκοτόπια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει σήμερα την ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τριών υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φέρονται να πραγματοποίησαν τις συγκεκριμένες αυτοψίες. Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανή ευθύνη επιπλέον υπαλλήλων που ενέκριναν την καταβολή επιδοτήσεων από το Εθνικό Απόθεμα το 2020, πριν επαληθεύσουν τη νομιμότητα της δηλωθείσας ιδιοκτησίας και της γεωργικής δραστηριότητας.

Το Δικαστήριο αθώωσε, κατά πλειοψηφία, έναν κατηγορούμενο, ο οποίος είχε επιστρέψει το ποσό των 32.320,31 ευρώ που αντιστοιχούσε στις επιδοτήσεις που είχε λάβει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης στις 6 Ιουλίου 2026, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή των χρημάτων δεν αναιρεί τη ζημία που προκλήθηκε στο Εθνικό Απόθεμα, του οποίου οι πόροι εξαντλούνται οριστικά μόλις διατεθούν παράνομα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

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