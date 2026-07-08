Ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Κρασνοντάρ προς τη Μελιτόπολη σε δρόμο στην περιοχή Ζαπορόζιε, δήλωσε ο κυβερνήτης Γεβγκένι Μπαλίτσκι στο Max. Είπε ότι δεν τραυματίστηκε κανείς, καθώς και οι εννέα επιβάτες και οι δύο οδηγοί κατάφεραν να εκκενώσουν το χώρο.

Η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράτοβα, χαρακτήρισε την επίθεση ως «ένα ακόμη έγκλημα του καθεστώτος του Κιέβου».

Τα βασικά στοιχεία που είναι γνωστά μέχρι στιγμής:

Το λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο με επιβάτες δέχθηκε επίθεση σε δρόμο στην περιοχή Πριμόρσκι της περιφέρειας Ζαπορόζιε, δήλωσε ο Μπαλίτσκι. - Το λεωφορείο ταξίδευε στη διαδρομή Κρασνοντάρ-Μελιτόπολη και επέβαιναν 11 άτομα, εννέα επιβάτες και δύο οδηγοί.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας δήλωσε στο TASS ότι η φωτιά κατέκαψε περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα του λεωφορείου. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο έσβησαν γρήγορα την πυρκαγιά. Κανείς δεν τραυματίστηκε και όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εκκενώσουν με ασφάλεια.

Η Λαντράτοβα χαρακτήρισε την επίθεση στο λεωφορείο ως «άλλο ένα έγκλημα του καθεστώτος του Κιέβου». Είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση. -Ο Μπαλίτσκι χαρακτήρισε το περιστατικό «κατάφωρη τρομοκρατική ενέργεια». Είπε ότι η σκόπιμη επίθεση συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και «ένα ακόμη έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από τους τρελούς τρομοκράτες του Κιέβου».

Πηγή: TASS

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