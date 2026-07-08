Μπάσκετ: Παραμένει για 5η χρονιά στην Αναγέννηση ο Δημήτρης Κουρέπης

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Μύρωνα Παπαδάκη, η Αναγέννηση ξεκίνησε το …χτίσιμο της ομάδας που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου, στο πρωτάθλημα της Elite League (A2).

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η παραμονή του Δημήτρη Κουρέπη ο οποίος θα φορέσει για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο τη φανέλα της Αναγέννησης, “συνεχίζοντας μια πορεία που έχει χτιστεί με συνέπεια, πάθος και αφοσίωση”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του σωματείου.

Ο 28χρονος σέντερ πήγε στο Αρκαλοχώρι όταν η ομάδα ανέβηκε στη Γ’ Εθνική και αποτελεί την τελευταία τετραετία, σημείο αναφοράς στα αγωνιστικά της πεπραγμένα.