ΕΦΚΑ: Έφτασε η ώρα για τις 72 δόσεις – Τι προβλέπεται

Ανοίγει η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους και επιχειρήσεις που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα. Στόχος είναι η διευκόλυνση των οφειλετών που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφλήσει ή να έχουν εντάξει σε πάγια ρύθμιση 24 δόσεων τυχόν νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ρύθμιση προβλέπει έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο 5,84%, ενώ το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

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