Συντάξεις: Ξεπέρασαν τις 100.000 οι αιτήσεις - Ολοταχώς για νέο ρεκόρ

Την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών, καταγράφουν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν στον ΕΦΚΑ το πρώτο εξάμηνο καθώς ξεπερνούν τις 100.000.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, του συστήματος ΑΛΤΑΣ του ΕΦΚΑ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 Οι αιτήσεις ανέρχονται ήδη στις 92.698 και αποτελούν το υψηλότερο ρεκόρ που καταγράφηκε σε αριθμό αιτήσεων από το 2019.

Με τις αιτήσεις του Ιουνίου που σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι πάνω από 15.000 ο συνολικός αριθμός των συνταξιοδοτήσεων ξεπερνά στο πρώτο εξάμηνο τις 100.000.

Την ίδια ώρα, παρά τον αυξημένο όγκο νέων αιτήσεων, ο ΕΦΚΑ συνεχίζει να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα τις εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2026 καταγράφηκε μια μικρή αύξηση, καθώς οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ανήλθαν στις 14.143, έναντι περίπου 13.800 που διαμορφώνονταν τους προηγούμενους μήνες του έτους.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη εισροή νέων αιτήσεων, χωρίς πάντως να μεταβάλλει ουσιαστικά τη συνολική εικόνα των εκκρεμοτήτων.

Συντάξεις: Που αποδίδεται η ραγδαία αύξηση

Η αύξηση των αιτήσεων αποδίδεται κυρίως στην προσπάθεια χιλιάδων παλαιών ασφαλισμένων να αξιοποιήσουν τις μεταβατικές διατάξεις που εξακολουθούν να επιτρέπουν συνταξιοδότηση πριν από τα 62 έτη, αλλά και στην έντονη ανησυχία που επικρατεί για πιθανές αυξήσεις στα όρια ηλικίας από το 2030.

Η μεγάλη έξοδος προς τη σύνταξη συνδέεται άμεσα με την αγωνία των ασφαλισμένων για το ενδεχόμενο νέας αύξησης των ορίων ηλικίας μετά το 2030. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τριετία σε συνάρτηση με το προσδόκιμο ζωής των πολιτών άνω των 65 ετών.

Η επόμενη αξιολόγηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2027 και, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, δεν αναμένονται μεταβολές, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ακόμη ανακάμψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία. Ωστόσο, η συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές μετά το 2027 και με ορίζοντα εφαρμογής το 2030 έχει ήδη ενισχύσει το κύμα αποχωρήσεων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι όσο παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τις μελλοντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας, το κύμα φυγής προς τη σύνταξη δύσκολα θα ανακοπεί τη στιγμή μάλιστα που μια αύξηση στα όρια ηλικίας εκτός από τους παλαιούς ασφαλισμένους, θα επηρεάσει κυρίως τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους που μετά το 2030 θα αρχίσουν να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να βγούν στη σύνταξη.

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