Το θαυματουργό «φυτό της ανάστασης»: Πώς «ξεγελά» τον θάνατο (βίντεο)

Αν υπάρχει ένα φυτό που αξίζει το όνομα «φυτό της ανάστασης», αυτό είναι σίγουρα η Selaginella lepidophylla.

Μάλιστα, ο θαυματουργός μηχανισμός ανάστασής του είναι τόσο εντυπωσιακός που κάποτε χρησιμοποιήθηκε από Ισπανούς ιεραποστόλους για να εξηγήσουν την έννοια της αναγέννησης στον ιθαγενή πληθυσμό της Αμερικής και να τους πείσουν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό.

Ακόμη και σήμερα, το να βλέπει κανείς ένα καφέ, μαραμένο φυτό να ζωντανεύει μέσα σε λίγες μόνο ώρες αφού ψεκαστεί με νερό είναι ένα αξιοσημείωτο θέαμα, αλλά πριν από αιώνες, δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα... θαύμα.

Αναγεννάται σε λίγες ώρες με μόλις λίγο νερό

Η S. lepidophylla είναι διάσημη για την ικανότητά της να επιβιώνει από ακραία ξηρασία στην έρημο Τσιουάουα του Μεξικού, μερικές φορές για αρκετά χρόνια, και να συνεχίζει την κανονική μεταβολική της δραστηριότητα μόλις ενυδατωθεί.

Ελλείψει νερού, το φυτό της ανάστασης αρχίζει να μαζεύεται προς τα μέσα σε μια δομή που μοιάζει με μπάλα, χάνοντας έως και το 95% της περιεκτικότητάς του σε νερό. Τα φύλλα του γίνονται καφέ και δερματώδη, και το ίδιο το φυτό φαίνεται νεκρό με γυμνό μάτι. Αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι μερικές σταγόνες νερού.

Μέσα σε λίγες ώρες από την έκθεσή του στην υγρασία, η lepidophylla αρχίζει να ξετυλίγεται, ανακτώντας τελικά το ζωντανό πράσινο χρώμα της και ξεκινώντας ξανά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Συχνά περιγράφεται ως βοτανικό θαύμα, καθώς μπορεί να επανέλθει στη ζωή μετά από χρόνια χειμερίας νάρκης, κατά τη διάρκεια της οποίας όλες οι μεταβολικές διαδικασίες του μειώνονται στο ελάχιστο.

Το χημικό «μυστικό» της ανθεκτικότητας

Το κλειδί για την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του φυτό της ανάστασης είναι η ικανότητά του να συνθέτει τρεχαλόζη και βεταΐνες, δύο συγκεκριμένες ενώσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή του.

Η τρεχαλόζη είναι ένα κρυσταλλωμένο σάκχαρο που αντικαθιστά το νερό στον ιστό του φυτού και το προστατεύει από τις ζημιές που προκαλούνται από τη συσσώρευση αλατιού. Οι βεταΐνες παίζουν παρόμοιο ρόλο, αυξάνοντας την αντίσταση του φυτού σε περιόδους ακραίας ξηρασίας.

Ταξιδεύοντας με τον άνεμο: Μία άλλη εντυπωσιακή ιδιότητα

Σαν να μην έφτανε αυτή του ιδιότητα, μπορεί επίσης να αποκολληθεί από τις ρίζες της εάν η ακραία ξηρασία επιμείνει. Αυτό της επιτρέπει να παρασυρθεί από τον άνεμο, ελπίζοντας να βρεθεί σε ένα πιο φιλόξενο μέρος όπου θα μπορέσει να ριζώσει ξανά και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το φυτό της ανάστασης δεν είναι αθάνατο. Η ικανότητά του να αντιστέκεται στις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, και μετά από δεκάδες κύκλους ανάστασης, το φυτό πεθαίνει. Ομοίως, εάν η αφυδάτωση συμβεί πολύ γρήγορα και το φυτό δεν έχει αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί για τη χειμερία νάρκη, μπορεί επίσης να πεθάνει.

Πηγή: gazzetta.gr

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