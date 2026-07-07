Μουντιάλ 2026: Η ανατροπή του αιώνα!(vid)

Απίστευτη πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά του Μουντιάλ! Έχανε 0-2 από την Αίγυπτο στο 79' και με τρομερή ψυχή με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι κατάφερε να κάνει μυθική ανατροπή με 3-2. Συνεχίζει έτσι με αντίπαλο την Ελβετία ή την Κολομβία με τον Μέσι να φτάνει στα 8 γκολ και να θέλει με πάθος και αυτό το τρόπαιο μετά το Κατάρ.

Στην πρώτη της επίθεση η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στο 15'! Από σέντρα του Ατία, ο Γιασέρ Ιμπραΐμ με κεφαλιά νίκησε Λισάντρο και Εμιλιάνο Μαρτίνες για το προβάδισμα των «Φαραώ».

Η Αργεντινή αμέσως μετά κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χασάν στον Ταλιαφίκο, αλλά στο 21' ο Μουσταφά Σουμπίρ απέκρουσε την εκτέλεση του Μέσι που απέτυχε για δεύτερη φορά σε πέναλτι στο τουρνουά. Κι ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου έπιασε δεύτερο πέναλτι στο Μουντιάλ μετά από εκείνο του Ταρέμι. Ενώ στο 28' ο Σουμπίρ εξουδετέρωσε και την κοντινή κεφαλιά του ΜακΆλιστερ από σέντρα του Ντε Πόλ. Ο Μέσι είχε σπέσιαλ εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι στο 31' με την Αργεντινή να πιέζει. Κακό σουτ από τον Μέσι στο 38' και νέα τεράστια απόκρουση του Σουμπίρ στο 39' σε προσπάθεια του Άλβαρες.

Στο 47' το σουτ του Ντε Πολ πήγε στην αγκαλιά του Σουμπίρ με τους Αιγύπτιους να έχουν αποφασιστικότητα στο αμυντικό παιχνίδι τους. Και βρήκαν υπέροχο γκολ που δεν μέτρησε από τον Ζίκο στο 58' γιατί στην αρχή της φάσης είχε κάνει φάουλ ο Ατία στον Λισάντρο όπως υπέδειξε σωστά ο VAR. Κρίμα για την κούρσα του Χασάν και την μπαλιά του Σαλάχ στον Ζίκο που πλάσαρε τέλεια τον Ντίμπου Μαρτίνες.

Ο Σκαλόνι πήγε σε επιθετικές αλλαγές με Λαουτάρο και Νίκο, αλλά στην επόμενη αντεπίθεση η Αίγυπτος έκανε το 0-2 στο 67' με φάση καρμπόν. Αντεπίθεση, ο Σαλάχ στον Χασάν, το γύρισμα και ο Ζίκο από κοντά με πλασέ σκόραρε και αυτή τη φορά μέτρησε.

Ο Λαουτάρο απείλησε στο 75' και ο Τρεζεγκέ στο 77', για να μειώσει η Αργεντινή με τον Κριστιάν Ρομέρο στο 79' καθώς η κεφαλιά του πήγε στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Σουμπίρ. Στο 82' ο Μέσι έκανε τρομερή προσπάθεια, αλλά η κεφαλιά του Λαουτάρο έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Και ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΜΕΣΙ στο 83' με πολύ πείσμα από φάση που ο ίδιος ξεκίνησε, σούταρε με δύναμη και παρά την απόκρουση του Σουμπίρ και το δοκάρι ισοφάρισε! Γκολ με υπογραφή του κορυφαίου.

Ο Παρέδες έκοψε σωτήρια μία ακόμη αντεπίθεση των Αιγύπτιων την ώρα που η Αργεντινή έψαχνε το τρίτο γκολ. Κι αυτό ήρθε στο 90'+2' με κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες από σέντρα του Λαουτάρο! Στη συνέχεια υπήρξε ένταση, όχι άλλες φάσεις και η Αργεντινή πανηγύρισε έξαλλα μια πάρα πολύ δύσκολη πρόκριση.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73' Μοντιέλ), Ρομέρο (90'+5' Μεδίνα), Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66' Νίκο Γκονζάλες), Φερνάντες, ΜακΆλιστερ, Ντε Πολ (66' Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες, Άλβαρες (90'+5 Οταμέντι), Μέσι

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπία, Χάνι, Ιμπραΐμ, Ασούρ (46' Φάτι), Λασίν (90'+6' Ζίζο), Ατία, Σαλάχ, Χασάν (73' Τρεζεγκέ), Ζίκο (80' Μαρμούς