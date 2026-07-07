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GOSSIP - LIFESTYLE

Φίνου: «Το 2019 έπρεπε να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν»

καιη
clock 20:02 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Καίτη Φίνου δημοσίευσε μια φωτογραφία της από την παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου», εξηγώντας τα συναισθήματά της, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί ημίγυμνη στη σκηνή.

Η γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός εξήγησε πως φοβόταν την αντίδραση του κοινού, καθώς εκείνη την περίοδο είχε αρκετά κιλά, τα οποία προσπαθούσε να χάσει.

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρά μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν», έγραψε αρχικά.

«Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα.

Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα…», συμπλήρωσε.

A post shared by kaitifinou🎭 (@kaitifinou)

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Καιτη Φινου Σκηνή
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