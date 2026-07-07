Θεοδωρίδου για τη Μαρινέλλα: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες»

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα σε συναυλία της και εξήγησε γιατί η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε τόσο ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καριέρα της.

«Έβλεπα πάντα τη Μαρινέλλα και έλεγα “Πω πω… πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη! Τι ωραία που θα είναι αν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. […] Αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα και δεν το πίστευα», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, η ίδια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το σχετικό απόσπασμα από τη βραδιά, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά.. να είναι εκεί που ανήκεις.. πάνω στη σκηνη.. μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές. Χθες βράδυ στο Άλσος… τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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