Προφορική συμφωνία του ΟΦΗ με τον Χρήστο Σιέλη

Ο Χρήστος Σιέλης θα αποτελέσει τη δεύτερη νέα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον εν ενεργεία διεθνή Κύπριο αμυντικό, ο οποίος αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή τη βασική επιλογή του Χρήστου Κόντη για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Ο Σιέλης σε εξαιρετική ηλικία, στα 26 του χρόνια, μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά σε ακαδημίες αγγλικών ομάδων, έπαιξε στον Παναιτωλικό τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές σεζόν, ενώ πρώτη του ομάδα στην Ελλάδα ήταν ο Βόλος. Επίσης έχει αγωνιστεί σε ΑΠΟΕΛ και Λέφσκι Σόφιας.

Ο 26χρονος αμυντικός Αναμένεται να έρθει αμεσα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κυπελλούχους.