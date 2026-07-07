Οπτικές ίνες: Νέοι κανόνες στις πολυκατοικίες -Τέλος στις διπλές εγκαταστάσεις

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Νέα νομοθετική παρέμβαση για τις εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να αντιμετωπίσει το χάος που έχει δημιουργηθεί από τον ανταγωνισμό των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων FTTH στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση, η οποία ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Gigabit Infrastructure Act, αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως το τέλος του καλοκαιριού και να ψηφιστεί τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο πλαίσιο θα βάλει κανόνες τόσο στις εγκαταστάσεις οπτικών ινών μέσα στις πολυκατοικίες όσο και στις εργασίες εκσκαφών στους δρόμους, υποχρεώνοντας ουσιαστικά τους παρόχους να συνεργάζονται και να αξιοποιούν, όπου είναι δυνατόν, τις ήδη υπάρχουσες υποδομές.

Μέχρι την ψήφιση της ρύθμισης, το υπουργείο έχει ζητήσει από την ΕΕΤΤ να συγκαλέσει συνάντηση με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις για τους καταναλωτές.

Η μάχη των παρόχων που δημιουργεί προβλήματα στις πολυκατοικίες

Τους τελευταίους μήνες οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν επιδοθεί σε έναν έντονο ανταγωνισμό για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, εγκαθιστώντας ακόμη και κάθετη καλωδίωση σε πολυκατοικίες πριν ολοκληρωθούν τα δίκτυα στους δρόμους.

Το μεγαλύτερο σημείο τριβής εντοπίζεται στις σχέσεις μεταξύ ΟΤΕ και ΔΕΗ FiberGrid, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να μην αξιοποιείται η υπάρχουσα υποδομή από ανταγωνιστικούς παρόχους.

Έτσι, πολλοί πολίτες που επιλέγουν σύνδεση FTTH βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία σύνδεσης, παρότι η οπτική ίνα βρίσκεται ήδη έξω από την πολυκατοικία τους.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες απάντησης μεταξύ των παρόχων. Αν ο πάροχος που διαθέτει την υφιστάμενη υποδομή δεν ανταποκρίνεται εγκαίρως σε αίτημα πρόσβασης, τότε θα επιτρέπεται στον ανταγωνιστή του να προχωρά σε νέα εγκατάσταση, ώστε να μην καθυστερεί η σύνδεση του καταναλωτή.

Αλλάζουν οι αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις

Το υπουργείο εξετάζει επίσης αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων στις πολυκατοικίες για την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Σήμερα απαιτείται ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών, γεγονός που επιτρέπει ακόμη και σε έναν μόνο ιδιοκτήτη να μπλοκάρει την εγκατάσταση.

Με το νέο πλαίσιο εξετάζεται να ισχύσει το αντίθετο, ώστε η εγκατάσταση να προχωρά εκτός αν υπάρχει αρνητική απόφαση του συνόλου των ιδιοκτητών, διευκολύνοντας την επέκταση των δικτύων νέας γενιάς.

Παράλληλα, προβλέπεται αυστηροποίηση των κανόνων για τις εκσκαφές και την αποκατάσταση των δρόμων, με διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Τέλος, στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών μέσω υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, με στόχο να περιοριστούν οι εκσκαφές και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων FTTH σε ολόκληρη τη χώρα.

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