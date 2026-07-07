ΤΡΙ.07 Ιου 2026 19:36
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: ΙΧ κάνει αναστροφή και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Αυτοκίνητο - οδήγηση
clock 17:53 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ασταμάτητη είναι η παράνοια των οδηγών στους δρόμους των Χανίων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Μετά το βυτιοφόρο στο Ακρωτήρι, ο οδηγός του οποίου καταγράφηκε να οδηγεί παραβιάζοντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνοντας παράνομες προσπεράσεις το μεσημέρι της Δευτέρας εθεάθη στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου στο ύψος των Βρυσσών, αυτοκίνητο να στρίβει στη μέση του δρόμου, αγνοώντας την διπλή διαχωριστική γραμμή, μπαίνοντας ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, όπου διέρχονταν άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσαν τουρίστες.

Δείτε το βίντεο του zarpanews

Από θαύμα για μια ακόμη φορά δε θρηνήσαμε θύματα ενώ η παράνοια όπως φαίνεται στους δρόμους των Χανίων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Στοιχεία σοκ για την βία μέσα στα σπίτια της πόλης...

Ηράκλειο: Σκυλάκι έχασε τη ζωή του σε 30 λεπτά επειδή έφαγε λαγοκέφαλο

Λαγοκέφαλος: Πρωτοβουλία για την διάσωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Χανιά Οδηγός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis