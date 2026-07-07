ΒΟΑΚ: ΙΧ κάνει αναστροφή και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

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Ασταμάτητη είναι η παράνοια των οδηγών στους δρόμους των Χανίων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Μετά το βυτιοφόρο στο Ακρωτήρι, ο οδηγός του οποίου καταγράφηκε να οδηγεί παραβιάζοντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνοντας παράνομες προσπεράσεις το μεσημέρι της Δευτέρας εθεάθη στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου στο ύψος των Βρυσσών, αυτοκίνητο να στρίβει στη μέση του δρόμου, αγνοώντας την διπλή διαχωριστική γραμμή, μπαίνοντας ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, όπου διέρχονταν άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσαν τουρίστες.

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Από θαύμα για μια ακόμη φορά δε θρηνήσαμε θύματα ενώ η παράνοια όπως φαίνεται στους δρόμους των Χανίων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

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