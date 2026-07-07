Το προσωπικό αντικείμενο στο κάθισμα του αυτοκινήτου που μπορεί να γίνει «όπλο» – Δεν είναι το αποσμητικό

Με την καλοκαιρινή έξοδο των εκδρομέων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές εντείνουν τους ελέγχους στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που, αν και συχνές, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Μία από αυτές αφορά τη μεταφορά αντικειμένων μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, όπως τσάντες, σακίδια, φορητοί υπολογιστές ή άλλα προσωπικά αντικείμενα που παραμένουν πάνω στα καθίσματα χωρίς να είναι ασφαλισμένα. Η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην επιβολή προστίμου 200 ευρώ, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών.

Η... δύναμη της τσάντας κατά την πρόσκρουση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε μια σύγκρουση ή ακόμη και σε ένα απότομο φρενάρισμα, τα αντικείμενα που βρίσκονται ελεύθερα μέσα στο όχημα αποκτούν πολλαπλάσια δύναμη.

Ενδεικτικά, σε ταχύτητα περίπου 50 χιλιομέτρων την ώρα, το πραγματικό βάρος ενός αντικειμένου μπορεί να πολλαπλασιαστεί έως και 40 φορές τη στιγμή της πρόσκρουσης. Έτσι, μια γεμάτη τσάντα που μεταφέρεται στο κάθισμα μπορεί να χτυπήσει τους επιβάτες με δύναμη που παρομοιάζεται με το βάρος ενός ταύρου περίπου 500 κιλών. Αντίστοιχα, ένας φορητός υπολογιστής ή ακόμη και ένα κινητό τηλέφωνο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όταν εκτοξευθούν μέσα στην καμπίνα.

Οι οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν τον κίνδυνο

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω στα καθίσματα αντί να τα τοποθετούν στο πορτμπαγκάζ ή σε ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους.

Έρευνα της Volkswagen έδειξε ότι σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς ταξιδεύει συστηματικά με διάφορα αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο αξιοποιεί το ντουλαπάκι ή τον χώρο αποσκευών για την ασφαλή αποθήκευσή τους. Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μικρά αντικείμενα μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρή απειλή για τον οδηγό και τους επιβάτες όταν δεν είναι σωστά ασφαλισμένα.

Η απλή κίνηση που ενισχύει την ασφάλεια

Ακόμη μία σύσταση των ειδικών αφορά τις πίσω ζώνες ασφαλείας. Ακόμη και όταν τα πίσω καθίσματα είναι άδεια, προτείνεται να παραμένουν δεμένες, καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση της πλάτης των καθισμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα το φορτίο που βρίσκεται στο πορτμπαγκάζ να μετακινηθεί βίαια προς την καμπίνα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.

Πρόκειται για μια απλή προληπτική ενέργεια που δεν απαιτεί χρόνο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία όλων των επιβαινόντων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Πηγή: Gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Ποιος είναι ο πιο παράξενος αριθμός τηλεφώνου στον κόσμο: Δέχεται 2.000 κλήσεις την ημέρα

Βραζιλία: Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος - «Μπορεί να αντέξει 100 χρόνια»