Θύελλα αντιδράσεων στην αυτοδιοίκηση για την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην αυτοδιοίκηση η κατάργηση της δυνατότητας της αξιοποίησης εντεταλμένων συμβούλων που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε Περιφέρειες και Δήμους. Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να προκαλεί ανακατατάξεις αφού εκτός από τη βαριά ψηφιακή γραφειοκρατία που εισάγει σε Δήμους και Περιφέρειες καταργεί το θεσμό των εντεταλμένων συμβούλων δημιουργώντας τεράστια απορρύθμιση.

Όπως είναι γνωστό, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι ένας θεσμός που δημιουργεί μεγάλη ευελιξία στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης καθώς δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα πρόσωπα που θα ορίζουν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες συγκεκριμένους τομείς δράσης χωρίς αμοιβή.

Ο θεσμός των εντεταλμένων συμβούλων δεν επιβάρυνε το δημοτικό ταμείο ούτε αποτελούσε ένα πρόσθετο διοικητικό επίπεδο. Ήταν άμισθοι αιρετοί στους οποίους ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης αντίστοιχα, μπορούσε να αναθέσει την παρακολούθηση συγκεκριμένων τομέων πολιτικής, μέσα από τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την επίβλεψη δράσεων και την καθημερινή επαφή με τους πολίτες.

Αποτελούσαν, ουσιαστικά, έναν ευέλικτο μηχανισμό διοικητικού και πολιτικού συντονισμού που λειτουργούσε βοηθητικά στο έργο του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη. Ωστόσο ο νέος κώδικας καταργεί το θεσμό δημιουργώντας νέα δεδομένα που απορρυθμίζουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης καθώς στερεί τη δυνατότητα της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων σημαντικών σε μια περίοδο που αυτό ακριβώς είναι το κρίσιμο ζητούμενο με δεδομένο το γεγονός ότι στην αυτοδιοίκηση ξεφορτώνονται συνεχώς και νέες αρμοδιότητες χωρίς δυστυχώς να συνοδεύονται με τους αναγκαίους πόρους.

Στη βάση αυτή έχουν ξεσηκωθεί Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες πιέζοντας την κυβέρνηση να μη στερήσει από την αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να αξιοποιήσει έμπειρους αιρετούς που προσέφεραν άμισθοι τις υπηρεσίες τους συμβάλλοντας αποφασιστικά στην παραγωγή έργου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι επίκεινται αλλαγές από την Κυβέρνηση στο επίμαχο θέμα, καθώς οι αντιδράσεις είναι καθολικές και άκαμπτες, γεγονός που διαφαίνεται ότι έχει ανοίξει το δρόμο για να προχωρήσουν τροποποιήσεις του νέου κώδικα…

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