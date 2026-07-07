12χρονος μαθητής δημιούργησε τσιμέντο-«σφουγγάρι» που εξαφανίζει τις πλημμύρες

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Ο 12χρονος μαθητής Λούκα Ντάρχαμ (Luca Durham) από το Μαϊάμι, ενώ φοιτούσε στην 6η Δημοτικού, δημιούργησε ένα καινοτόμο απορροφητικό σκυρόδεμα που λειτουργεί σαν «σφουγγάρι», επιτρέποντας στο νερό της βροχής να διέρχεται μέσα από αυτό αντί να συσσωρεύεται στην επιφάνεια.

Η ιδέα του γεννήθηκε από μια απλή σχολική απορία κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων στην περιοχή του. Αναρωτήθηκε γιατί το κλασικό τσιμέντο απωθεί το νερό, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες στους δρόμους.

Πώς λειτουργεί η καινοτομία

Το πείραμα του Λούκα βασίστηκε στην τροποποίηση της παραδοσιακής συνταγής του σκυροδέματος

Αφαίρεση της άμμου: Στο κανονικό μπετόν, η άμμος γεμίζει όλα τα κενά ανάμεσα στις πέτρες. Ο Λούκα την αφαίρεσε εντελώς.

Δημιουργία πόρων: Χωρίς την άμμο, δημιουργήθηκαν μικροσκοπικά κενά (πόροι) μέσα στη μάζα του υλικού.

Αποστράγγιση: Οι πόροι αυτοί επιτρέπουν στο νερό της βροχής να περνά ελεύθερα μέσα από το τσιμέντο και να απορροφάται απευθείας από το υποκείμενο έδαφος, μειώνοντας δραματικά το φαινόμενο της επιφανειακής απορροής.

Αναγνώριση και ΒραβείαΗ σχολική αυτή εργασία εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα βραβευμένο επιστημονικό project. Ο νεαρός μαθητής παρουσίασε το εύρημά του σε επιστημονικές εκθέσεις, κερδίζοντας επαίνους για την πρακτική και βιώσιμη προσέγγισή του απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των αστικών πλημμυρών.

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