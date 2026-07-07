Ιαπωνία: Καταπολεμά τον υπερτουρισμό, χρεώνοντας τους τουρίστες διπλά για τα πάντα!

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Η νέα τιμολογιακή πολιτική στο Κάστρο Χιμέτζι στην Ιαπωνία, το οποίο προσελκύει ετησίως περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου.

Ενώ οι ντόπιοι συνεχίζουν να πληρώνουν 1.000 γεν ($6,20), οι τουρίστες καλούνται πλέον να καταβάλουν 2.500 γεν ($15,50).

Σύμφωνα με τον διαχειριστικό φορέα του μνημείου, κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου καταγράφηκε μείωση της επισκεψιμότητας κατά 17% -εξέλιξη που ήταν εντός των προβλέψεων- ωστόσο τα συνολικά έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν.

Ο Κενσούκε Τσούσι, εκπρόσωπος του φορέα, απέφυγε τον όρο «διπλή τιμή», προτιμώντας να κάνει λόγο για μια ενιαία τιμή η οποία εμπεριέχει έκπτωση για τους μόνιμους κατοίκους της πόλης.

Μέτρα κατά του υπερτουρισμού σε όλη την Ιαπωνία

Όπως επισημαίνει ο Guardian, η περίπτωση του Χιμέτζι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης που σαρώνει την Ιαπωνία, καθώς η χώρα πασχίζει να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού.

Κιότο: Εξετάζεται η αύξηση των ναύλων στα λεωφορεία για τους μη διαμένοντες στην πόλη -συμπεριλαμβανομένων των Ιαπώνων από άλλες περιοχές- καθώς οι ντόπιοι αδυνατούν να μετακινηθούν λόγω του συνωστισμού.

Ναγκάνο: Οι επισκέπτες πληρώνουν ήδη υψηλότερο αντίτιμο για την είσοδο στα παραδοσιακά λουτρά.

Οκινάουα: Το φυσικό πάρκο Junglia χρεώνει 43 δολάρια τους κατοίκους Ιαπωνίας και σχεδόν 55 δολάρια όλους τους υπόλοιπους.

Εθνικά Μουσεία: Εισάγονται σταδιακά ακριβότερα εισιτήρια για τους αλλοδαπούς.

Παράλληλα, ο φόρος αναχώρησης για όσους εγκαταλείπουν τη χώρα τριπλασιάστηκε αγγίζοντας τα 19 δολάρια, ενώ τα τέλη για την έκδοση βίζας αναμένεται να πενταπλασιαστούν.

Ρεκόρ επισκεπτών και διεθνής πρακτική

Η αυστηροποίηση της πολιτικής συμπίπτει με τη συνεχή άνοδο των τουριστικών ροών. Από τους 10 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες το 2013, η Ιαπωνία έφτασε τα 42 εκατομμύρια πέρυσι, με επίσημο κυβερνητικό στόχο τα 60 εκατομμύρια έως το τέλος της δεκαετίας. Μάλιστα, τα τουριστικά έσοδα για το 2025 άγγιξαν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία δεν πρωτοτυπεί. Η διπλή τιμολόγηση αποτελεί κοινή πρακτική σε όλη την Ασία, από το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία έως το Άνγκορ Βατ στην Καμπότζη, ενώ κερδίζει έδαφος και στην Ευρώπη, με το Μουσείο του Λούβρου να έχει ήδη αυξήσει κατά 45% τις τιμές για όσους διαμένουν εκτός της Ευρωζώνης.

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