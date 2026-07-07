Απεσωκάρι: Ένοχος για την φθορά στην περιουσία των εμπλεκόμενων στην υπόθεση Δασκαλάκη

Με χρηματική ποινή 1.200 ευρώ και δικαστικά έξοδα τιμωρήθηκε από το Αυτόφωρο ο άνδρας από το Απεσωκάρι, ο οποίος βρέθηκε κατηγορούμενος για τη φθορά σε περίφραξη αγροτικής έκτασης που συνδέεται με την οικογένεια δύο εκ των προφυλακισμένων για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την πρόκληση φθορών, ενώ τον απάλλαξε από την κατηγορία της κλοπής.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Ηρακλείου, με το δικαστήριο να απορρίπτει παράλληλα το αίτημα της πλευράς των δύο προφυλακισμένων για συσχετισμό της συγκεκριμένης δικογραφίας με την κύρια δικογραφία που αφορά την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου στο Απεσωκάρι.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για ζημιές στην περίφραξη του κτήματος, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρεται να είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κόβει το πλέγμα της περίφραξης την περασμένη Κυριακή. Μετά το περιστατικό οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Ηρακλείου, όπου η παρουσία συγγενών των εμπλεκομένων είχε δημιουργήσει ένταση.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσε γιος ενός εκ των προφυλακισμένων, ο οποίος ανέφερε ότι έχει την ευθύνη της συγκεκριμένης περιουσίας.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο δικηγόρος της οικογένειας των δύο προφυλακισμένων, Γιώργος Κοκοσάλης, έκανε λόγο για «κατασκευές» και προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εις βάρος των εντολέων του, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη της υπόθεσης θα δικαιώσει την πλευρά τους.

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