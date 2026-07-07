Βενιζέλειο: Αντιδράσεις για τη μεταφορά του Παιδιατρικού ΤΕΠ στη νέα πτέρυγα επειγόντων

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους γιατρούς του Βενιζελείου Νοσοκομείου ο σχεδιασμός της ανακαίνισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με την Τριμελή Επιτροπή Ιατρών να εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για τη μεταφορά του Παιδιατρικού ΤΕΠ στον νέο χώρο. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλέστερου Τμήματος Επειγόντων, βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων, καθώς οι γιατροί υποστηρίζουν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου.

Η Τριμελής Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ανάγκες ενός μεγάλου ΤΕΠ, όπως αυτό του Βενιζελείου, απαιτούν επαρκείς χώρους, ασφαλή διαχείριση των περιστατικών και σαφή διαχωρισμό παιδιών και ενηλίκων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης προσέλευσης. Όπως αναφέρουν οι γιατροί, έχουν ήδη καταθέσει επανειλημμένα τις παρατηρήσεις τους προς τη διοίκηση, χωρίς, όπως υποστηρίζουν, να έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις στις ανησυχίες τους.

Οι ίδιοι ζητούν την επανεξέταση του σχεδιασμού, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια ασθενών, εργαζομένων και συνοδών, καθώς και την επίσημη αξιολόγηση των συνθηκών πυρασφάλειας και εκκένωσης του νέου χώρου.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Τον Οκτώβριο του 2025 ξεκίνησε η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ενός από τα μεγαλύτερα της χώρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο όλοι επιθυμούμε να οδηγήσει σε καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού αποφασίστηκε χωρίς ενημέρωση και συζήτηση η μεταφορά του Παιδιατρικού ΤΕΠ στον ανακαινισμένο υπόγειο χώρο του ΤΕΠ Ενηλίκων. Σύμφωνα με τα σχέδια που κυκλοφόρησαν αρχικά ανεπίσημα, προβλέπεται ένα μόνο παιδιατρικό εξεταστήριο, χωρίς παράθυρο σε εξωτερικό χώρο οπότε χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό, περιορισμένοι χώροι αναμονής και αδυναμία ασφαλούς διαχωρισμού παιδιών με λοιμώδη και μη λοιμώδη νοσήματα.

Έχουν ήδη κατατεθεί επανειλημμένες και τεκμηριωμένες αναφορές του Διευθυντή του ΤΕΠ, της Παιδιατρικής Κλινικής και της Τριμελούς Επιτροπής Ιατρών, οι οποίες επισημαίνουν ότι οι υπάρχοντες χώροι είναι ήδη ανεπαρκείς και ότι η περαιτέρω επιβάρυνσή με προσθήκη του Παιδιατρικού ΤΕΠ, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας και ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξόδους διαφυγής και την εκκένωση του Τμήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής.

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, οι περισσότερες αναφορές δεν απαντήθηκαν και οι ουσιαστικές ανησυχίες μας δεν αντιμετωπίστηκαν.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2026, πάλι με πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Κλινικής, οι αρμόδιοι υποστήριξαν ότι το σχέδιο εκκένωσης του ΤΕΠ μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια λογική που εφαρμόζεται σε μια κλινική λίγων δεκάδων ασθενών, παρά το γεγονός ότι στο ΤΕΠ υπάρχουν σε μέρα εφημερίας εκατοντάδες άτομα ,εργαζόμενοι, συνοδοί και φυσικά οι ασθενείς, πολλοί από τους οποίους δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς μεταφέρονται με φορεία, αναπηρικά αμαξίδια ή εξαρτώνται από παροχή οξυγόνου και άλλο υποστηρικτικό εξοπλισμό .

Επιπλέον, θεωρήθηκε αποδεκτός ο περαιτέρω περιορισμός του διαθέσιμου χώρου του ΤΕΠ με την εγκατάσταση του Παιδιατρικού ΤΕΠ, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις για ασφαλή διαχείριση των λοιμώξεων, επαρκείς χώρους αναμονής και κατάλληλες συνθήκες φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Η θέση αυτή μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

Η ασφάλεια ασθενών, συνοδών και εργαζομένων δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εκπτώσεων ή θεωρητικών προσεγγίσεων. Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών οφείλει να βασίζεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και στα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας.

Υποστηρίζουμε το αυτονόητο ,ασφαλείς υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες και σε αυτά τα πλαίσια ζητάμε :

την άμεση και επίσημη αξιολόγηση των συνθηκών πυρασφάλειας και του σχεδίου εκκένωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία,

τη δημοσιοποίηση των σχετικών γνωμοδοτήσεων και μελετών,

την επανεξέταση του σχεδιασμού με γνώμονα αποκλειστικά την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας,

τη διατήρηση του Παιδιατρικού ΤΕΠ στην υφιστάμενη θέση του.

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