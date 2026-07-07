Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι δύο με την ροζ κοκαΐνη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν με ποσότητα «ροζ κοκαΐνης» και άλλες ναρκωτικές ουσίες στο Ηράκλειο. Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 39 και 40 ετών, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, εντόπισαν τους δύο άνδρες σε περιοχή του Ηρακλείου τη στιγμή που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ένας προμήθευε τον άλλο με ναρκωτικές ουσίες. Ακολούθησαν έρευνες στα οχήματά τους και σε σπίτι σε περιοχή του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 152,1 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, 6.000 ευρώ που, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ουσιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

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