Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου: Μουσικοχορευτική παράσταση «Οι Μυλόπετρες του Χρόνου»

Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου σε «Συνδιοργάνωση» με την Περιφέρεια Κρήτης και την «Υποστήριξη» του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζει τη μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση μνήμης και παράδοσης με τίτλο «Οι Μυλόπετρες του Χρόνου».

Μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά γεμάτη ιστορία, μελωδίες και χορούς από τη Μικρά Ασία, βασισμένη στο ομώνυμο συλλογικό μουσικό έργο, σε μουσική του Απόστολου Βαλαρούτσου και στίχους του Νίκου Παπαχατζή.

Το μουσικό CD «Οι Μυλόπετρες Του Χρόνου» (2023) από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Σε μουσική του Απόστολου Βαλαρούτσου και στίχους του Νίκου Παπαχατζή, το έργο αποτελεί έναν φόρο τιμής στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Αντί για μελοδραματισμό, τα τραγούδια προσεγγίζουν τα γεγονότα του 1922 με σεβασμό, ιστορική νηφαλιότητα και ανθρωποκεντρική ματιά και ταξιδεύουν τον ακροατή με νοσταλγία αλλά και μια σύγχρονη ματιά.

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Ο στίχος είναι συναισθηματικός αλλά και βαθιά ιστορικός. Το CD έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από το κοινό και τον μουσικό τύπο ως μια εξαιρετική πολιτιστική παραγωγή.

Μετά τη "Μικρά Ασία" των Καλδάρα - Πυθαγόρα, η προσφυγική συλλογική μνήμη, στις "Μυλόπετρες του Χρόνου", δημιουργεί πολιτισμό.

Ημερομηνία & Χώρος

Ημερομηνία: Σάββατο, 11 Ιουλίου

Ώρα Έναρξης: 21:00 (Ώρα προσέλευσης: 20:30)

Χώρος Διεξαγωγής: Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», Ηράκλειο

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Καλλιτεχνικοί Συντελεστές

Τραγούδι & Μουσική: Η καταξιωμένη τραγουδίστρια Βιβή Βουτσελά και ο συνθέτης Αποστόλης Βαλαρούτσος.

Σολίστες: Ο Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και ο Αντρέας Κατσιγιάννης στο σαντούρι.

Μουσικοί: Συμμετέχουν οι Κώστας Γεδίκης, Τάκης Βασιλείου και Γιάννης Πλαγιαννάκος.

Χορωδία: Η Χορωδία του Συλλόγου Αλατσατιανών

Διδασκαλία Τραγουδιών-Δνση Χορωδίας: Νίκος Αντωνακάκης.

Χορός: Η Χορευτική Ομάδα του Συλλόγου Αλατσατιανών με παραδοσιακές φορεσιές.

Επιμέλεια Χορών: Ο χοροδιδάσκαλος Στέλιος Φλουρής.

Η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προσκαλούν όλους τους Ηρακλειώτες, καθώς και τους φίλους της παράδοσης, να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτή τη σπουδαία βραδιά πολιτισμού.

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