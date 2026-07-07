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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρόδος: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής - Παρασύρθηκε από φορτηγάκι

ασθενοφορο
clock 12:51 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, με τον θάνατο ενός 19χρονου Τσέχου ποδοσφαιριστή, του  Ντέιβιντ Γέραμπεκ.  Ο νεαρός αθλητής της ΣΚ Αρτίς Μπρνο βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τη σύντροφό του, Πάβλα Έλλα Παβλίτσκοβα, η οποία είναι υποψήφια για τον τίτλο «Μις Τσεχία 2026».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SK Artis Brno (@artisbrno)

Το μοιραίο συνέβη το πρωί στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου. Όπως αναφέρει το reader.gr, ο 19χρονος βγήκε για το καθιερωμένο του τζόκινγκ, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι που οδηγούσε ένας 61χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο άτυχος νέος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τσεχικά μέσα, η είδηση έχει προκαλέσει τεράστιο σοκ στην πατρίδα του. Η ποδοσφαιρική του ομάδα τον αποχαιρέτησε με μια σπαρακτική ανάρτηση, εξαίροντας το ταλέντο και το σπάνιο ήθος του.

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