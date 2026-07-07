Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: Να πληρωθούν όλες οι χρωστούμενες άδειες στους εργαζόμενους

Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ καταγγέλλει την κωλυσιεργία της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ και την προσπάθειά της να αποφύγει την αποζημίωση συμβασιούχων του νοσοκομείου για το υπόλοιπο της κανονικής άδειας, που δεν τους χορηγήθηκε πριν τη λήξη της σύμβασής τους.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Ένα μεγάλο ποσοστό συναδέλφων μας (ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, λοιπό επικουρικό προσωπικό κ.α.) εργάζονται με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης και κρατούνται για μήνες ή χρόνια σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας. Αφού όλες οι κυβερνήσεις σταδιακά αύξησαν τους συμβασιούχους στα νοσοκομεία και τους εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, αναγκάζοντάς τους να δουλεύουν σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, για να καλύψουν μέρος των κενών που οι ίδιες οι κυβερνήσεις δημιούργησαν, Υπουργείο και ΥΠΕ μέσω της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ όχι μόνο τους στερούν μέρες κανονικής άδειας αλλά τους στερούν και την αποζημίωση που δικαιούνται για τις άδειες που δεν τους χορήγησαν.



Την ίδια ώρα που το Υπουργείο μιλάει συνεχώς για ένα Ε.Σ.Υ. στην καλύτερή του περίοδο, δεν βρίσκονται χρήματα για τα δικαιώματα των συνάδελφων! Χρήματα υπάρχουν για τις εργολαβίες, για τις εταιρίες πιστοποίησης ποιότητας του νοσοκομείου, ενώ δεν υπάρχουν 19.000 € για τα δεδουλευμένα επτά συναδέλφων!

Στο δημόσιο, όταν η κανονική άδεια -ανεξαρτήτως λόγου και ευθύνης- δεν χορηγηθεί στους συμβασιούχους, πρέπει να πληρωθεί κατά τη λήξη της σύμβασης και μάλιστα με προσαύξηση 25%. Η διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να αποδώσει την αποζημίωση στους συναδέλφους, βάζει φραγμούς, αφενός θεσπίζοντας διαδικασίες πληρωμής που δεν έχουν έρεισμα στο νόμο, όπως να προσκομίσουν οι συμβασιούχοι βεβαίωση από το διευθυντή της κλινικής ότι όντως η άδεια δεν χορηγήθηκε λόγω φόρτου εργασίας, αφετέρου αποσύρει από το Διοικητικό Συμβούλιο αιτήματα που νομίμως και πλήρως τεκμηριωμένα έχουν εισαχθεί προς συζήτηση με πρόσχημα την παραπομπή του ζητήματος στη νομική σύμβουλο του νοσοκομείου για γνωμοδότηση, η οποία ήδη έχει χορηγηθεί προφορικά πριν στηθεί η διαδικασία διεκδίκησης. Με λίγα λόγια, μας γυρνάνε στη αρχή της διαδικασίας με μόνο σκοπό την παραγραφή των αιτημάτων των συναδέλφων. Επιπλέον, η διοίκηση καλεί τους εργαζόμενους να πάνε δικαστικά για να βρουν το δίκιο τους, επωμίζοντας στην πλάτη τους όλη την οικονομική και ψυχική επιβάρυνση που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία.



Στην ουσία η διοίκηση αρνείται να καταβάλει την προβλεπόμενη από τον νόμο οικονομική αποζημίωση για τις δεκάδες ημέρες κανονικής άδειας που χρωστούσε στους συναδέλφους και τις οποίες δεν έλαβαν όσο εργάζονταν, με την δικαιολογία των «υπηρεσιακών αναγκών». Χρωστούμενες άδειες συσσωρεύτηκαν κατά την πανδημία, όταν είχε ανασταλεί η χορήγησή τους από το Υπουργείο λόγω εκτάκτων αναγκών, ενώ -όχι μόνο δεν δόθηκαν- αλλά και συνέχισαν να αυξάνονται μετά την πανδημία, λόγω της όξυνσης της υποστελέχωσης. Μάλιστα, μία από τους ειδικευόμενους γιατρούς, που ζητούν αποζημίωση άδειας, απολύθηκε απότομα από την παράταση της ειδικότητας λόγω πλήρωσης των κενών θέσεων ειδικευομένων του νοσοκομείου, ενώ της χρωστούνταν 78 μέρες κανονικής άδειας, και έχει αιτηθεί για την αποζημίωση από το Φλεβάρη του 2025!

Ξεκαθαρίζουμε ότι οι συνάδελφοι που απολύθηκαν λόγω λήξης των συμβάσεων δεν είναι μόνοι τους. Δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε ένα ευρώ από την εργασία τους!

Καλούμε τους εργαζόμενους να διεκδικούν τις άδειες τους, να μην παραιτούνται από το αυτονόητο αυτό δικαίωμα και, εφόσον δεν χορηγούνται, να διεκδικούν αγωνιστικά τις «κλεμμένες» αποζημιώσεις τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:



• Να αποζημιωθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι οφειλόμενες κανονικές μέρες αδείας στο σύνολο των συμβασιούχων συναδέλφων, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν. Να σταματήσουν τα γραφειοκρατικά τερτίπια και οι δικαιολογίες της διοίκησης, που σκοπό έχουν να καθυστερήσουν ή να αποφύγουν την καταβολή των δεδουλευμένων.



• Εξασφάλιση επαρκούς χρόνου ανάπαυσης με χορήγηση στους εργαζόμενους του συνόλου των ημερών κανονικής άδειας και των ρεπό που δικαιούνται.



• Καμία απόλυση συμβασιούχου. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.



• Πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.



Καλούμε όλους τους εργαζόμενους –μόνιμους και συμβασιούχους– να σταθούν στο πλάι των απολυμένων συναδέλφων μας. Ο αγώνας για τα δεδουλευμένα τους είναι αγώνας όλων μας.



ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ !



ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ – ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ!

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