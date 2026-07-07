Επενδυτικός «πυρετός» στην Κρήτη – Τέσσερις νέες τουριστικές μονάδες παίρνουν το «πράσινο φως»

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα των νέων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, καθώς μια σειρά από οικοδομικές άδειες, προεγκρίσεις, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και θετικές γνωμοδοτήσεις ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων τουριστικών μονάδων σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Από τα Ιωάννινα και την Αθήνα έως την Κρήτη, τη Φολέγανδρο, την Κω και τη Χαλκιδική, οι πρόσφατες διοικητικές αποφάσεις επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για ποιοτικά ξενοδοχειακά καταλύματα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό.

Συγκεκριμένα για το νησί μας προχωρούν τέσσερα διαφορετικά σχέδια. Στον Δράπανο Χερσονήσου δόθηκε προέγκριση οικοδομικής άδειας για ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 212 κλινών, με συνολική δόμηση 4.719,72 τ.μ., κάλυψη 3.487,47 τ.μ. και 34 θέσεις στάθμευσης.

Παράλληλα, στην περιοχή Κουκί Μαλίων εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για νέα ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 295 κλινών. Η απόφαση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης του έργου, το οποίο έλαβε τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχαιολογικών αρχών, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο Μπαλί Ρεθύμνου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων «ATALI 2», δυναμικότητας 186 κλινών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Στην περιοχή Ασπρουλιανών του Δήμου Αποκορώνου Χανίων, νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 49 κλινών, υπήχθη στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Η επένδυση αφορά νέα μονάδα κοντά στη Γεωργιούπολη και συνοδεύεται από ειδικούς όρους για την προστασία της γειτονικής περιοχής Natura 2000, καθώς και μέτρα για τη διαχείριση υδάτων, αποβλήτων και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Το «μπαράζ» ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Κρήτη είναι γεγονός, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην άφιξη κορυφαίων διεθνών brand πολυτελείας και τη δημιουργία πεντάστερων resorts, ενισχύοντας τη δυναμική του νησιού ως premium προορισμό.

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