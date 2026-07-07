Μηχανογραφικό 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής - Η διαδικασία για την συμπλήρωσή του

Εκκινεί σήμερα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 αλλά και του Παράλληλου Μηχανογραφικού.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καλούνται να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο αυστηρά μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες (όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχασαν το password) και επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το Μηχανογραφικό 2026 και να καταχωρίσουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου . Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, όσοι υποψήφιοι δικαιούνται και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δε θα είναι δυνατή. Στη συνέχεια, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

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