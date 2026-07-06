ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμητρα Δήμου Σητείας: Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών

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Το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμητρα του Δήμου Σητείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς, κηδεμόνες και ωφελούμενους ότι πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές παιδιών, εφήβων και ενηλίκων ΑμεΑ για την επόμενη περίοδο.

Η ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις(όχι για το voucher) για τις εγγραφές παιδιών,εφήβων και ενηλίκων ΑΜΕΑ στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμητρα του Δήμου Σητείας , θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμητρα στο 1ο χιλιόμετρο Σητείας-Ιεράπετρας από τις 11:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. και 17:00 μ.μ. έως τις 18:30 καθημερινά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – με τα στοιχεία των γονέων ,συμπληρώνεται στο ΚΔΑΠ.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).

3. Βεβαίωση Υγείας του παιδιού ,εφήβου ή ενηλίκου

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων - κηδεμόνων του τρέχοντος οικονομικού έτους.

5. Αποδεικτικό εργασίας - ανεργίας γονέων – κηδεμόνων

6. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ,που να αποδεικνύει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου.

7. Αν ο γονέας-κηδεμόνας ή άλλο τέκνο της οικογένειας είναι ΑμεΑ χρειάζεται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ,που να αποδεικνύει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2843029657 (Λατζανάκης Μιχάλης,Γιωργουλάκη Νίκη)

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