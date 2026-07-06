Μπάβι: Μεγάλες ζημιές στο νησί Ρότα από σφοδρούς ανέμους 290 χλμ/ώρα

Ο υπερτυφώνας Μπάβι προκάλεσε ήδη μεγάλες ζημιές στη νήσο Ρότα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος των Μαριανών, στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι αρχές έκαναν λόγο για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες, ενώ η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για «καταστροφικές ζημιές» και «κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου».

«Υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες εδώ», είπε η Λου Ροσάριο, εκπρόσωπος του κέντρου επιχειρήσεων στον δήμο. «Ορισμένοι αναφέρουν ήδη μεγάλες ζημιές», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, NWS, ανέφερε νωρίτερα ότι το λεγόμενο μάτι του συστήματος «περνά από τη νήσο Ρότα». Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι άνεμοι έφταναν έως και τα 290 χιλιόμετρα την ώρα.







Η Ρότα είναι το νοτιότερο νησί των Βόρειων Μαριανών και έχει περίπου 1.500 κατοίκους. Το νησί βρίσκεται κοντά στο Γκουάμ, το οποίο αποτελεί επίσης αμερικανικό έδαφος και έχει περίπου 170.000 κατοίκους.

Rota getting blasted by extreme winds from Typhoon #Bavi’s eyewall. This will be a storm to remember in that part of #CNMI.







Προειδοποιήσεις για εκτεταμένες καταστροφές



Ο υπερτυφώνας είναι ισοδύναμος με κυκλώνα κατηγορίας 5 και συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν έως και τα 350 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με ειδικευμένο κέντρο προειδοποίησης.

Η NWS προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος της νήσου μπορεί να καταστεί ακατοίκητο «για εβδομάδες, αν όχι περισσότερο». Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι κατοικίες που δεν είναι κατασκευασμένες από μπετόν και δεν έχουν ενισχυθεί «θα καταστραφούν», ενώ πολλές μπορεί να καταστραφούν «ολοσχερώς».







Η υπηρεσία προέβλεψε ακόμη κύματα ύψους 10,7 μέτρων και «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες στη θάλασσα.

«Αν συνεργαστούμε και πάρουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις, μπορούμε να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και την κοινότητά μας. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια των πολιτών μας», Ειρηνικό Ωκεανό.

Super Typhoon Bavi Category 5 in Rota , USA Live 05/07/2026







05 July 2026 , Super Typhoon Bavi Category 5 is in Rota , Guam (Guåhan), Rota , Saipan , Tinian (Tini’an) live , Take Shelter Now.







Live Footage from Rota .#Guam pic.twitter.com/Q2dElfDqPS — La Galaxie perdue (@LaGalaxieperdue) July 6, 2026

Σε επιφυλακή οι αρχές



Η κίνηση των αυτοκινήτων ήταν ελάχιστη στο Γκουάμ και στις Βόρειες Μαριάνες, καθώς η αστυνομία έκανε περιπολίες και συνιστούσε επαγρύπνηση στους κατοίκους. Ομάδες της πολιτικής προστασίας και η ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονταν σε ετοιμότητα στο Γκουάμ.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε κέντρο διανομής στάλθηκαν 1,1 εκατ. λίτρα πόσιμου νερού, 1,2 εκατ. έτοιμα γεύματα, 6.700 κλίνες εκστρατείας και 90 γεννήτριες. Παράλληλα, άνοιξαν πέντε κέντρα υποδοχής πληγέντων, με συνολική δυναμικότητα 1.900 θέσεων.

Οι Βόρειες Μαριάνες, όπου ζουν περίπου 40.000 άνθρωποι, είχαν δοκιμαστεί σκληρά τον Απρίλιο από τον υπερτυφώνα Σινλάκου. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο είχε διακόψει την ηλεκτροδότηση σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, είχε ξεριζώσει δέντρα, είχε ανατρέψει οχήματα και είχε παρασύρει οροφές κτιρίων.

Η σύνδεση με το Ελ Νίνιο



Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ΠΜΟ, είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο εκδηλώνεται ήδη στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το φαινόμενο εκδηλώνεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το Ελ Νίνιο ανεβάζει τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον κεντρικό και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο ύψος του ισημερινού. Το φαινόμενο μεταβάλλει το καθεστώς των ανέμων, των πιέσεων και των βροχών και μπορεί να επηρεάσει το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, προκαλώντας ακραία και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα.

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