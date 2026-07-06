Ηράκλειο: Εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», διοργανώνει εκδήλωση στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Η νέα αυτή εκδήλωση έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κύριου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στις 10Ιουλίου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Θέατρο Αστόρια (Πλατεία Ελευθερίας και Ιδομενέως, Ηράκλειο).

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Στην έναρξη της εκδήλωσης θα έχουν μια ξεχωριστή παρουσία οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιόνα Γεωργιάδη, ενώ στη συνέχεια επαγγελματίες του πεδίου θα μιλήσουν για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, για τα περιστατικά που έχουν χειριστεί και για τη συνεργασία μεταξύ όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

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