Έρχεται καύσωνας διαρκείας: Πότε θα «ψηθεί» η χώρα - Τα προγνωστικά του GFS

Η χώρα αναμένεται να περάσει σε μια περίοδο έντονα υψηλών θερμοκρασιών για αρκετές ημέρες γύρω στα μέσα Ιουλίου, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του αμερικανικού μοντέλου GFS «κλειδώνει» μια ισχυρή και σχετικά επίμονη θερμή μεταφορά, η οποία ωστόσο φαίνεται ότι θα έχει συγκεκριμένο χρονικό τέλος.

Έντονη ζέστη από τις 12 Ιουλίου

Βάσει της ανάλυσης των μακροπρόθεσμων χαρτών θερμοκρασιακής ανωμαλίας στα 850hPa (περίπου στα 1.500 μέτρα υψόμετρο), η θερμή αέρια μάζα αφρικανικής προέλευσης αναμένεται να αρχίσει να επηρεάζει αισθητά τη χώρα από την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η πιο απαιτητική φάση φαίνεται να εκτείνεται στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, με κορύφωση το διάστημα από την Τρίτη 14 έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου. Σε αυτές τις ημέρες ο υδράργυρος στην επιφάνεια θα φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές, με τη θερμική επιβάρυνση να γίνεται έντονη σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα και τις συνθήκες δυσφορίας να αυξάνονται σημαντικά.

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Η κορύφωση του φαινομένου

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πως ο βασικός πυρήνας της ζέστης θα εδραιωθεί πάνω από την κεντρική και νότια χώρα. Στο αποκορύφωμα του φαινομένου, οι θερμοκρασίες στη μέση τροπόσφαιρα θα βρίσκονται περίπου 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, γεγονός που καθιστά το κύμα ζέστης ιδιαίτερα ισχυρό αλλά και παρατεταμένο.

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Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνονται θετικές εξελίξεις. Από την Παρασκευή 17 Ιουλίου και έπειτα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν την έναρξη σταδιακής καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά.

Το Σαββατοκύριακο 18–19 Ιουλίου, η ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο και η αλλαγή της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας θα αρχίσουν να ωθούν τις πολύ θερμές αέριες μάζες προς τα νοτιότερα τμήματα.

Μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, η βόρεια και η κεντρική Ελλάδα θα έχουν ήδη δροσίσει αισθητά, καθώς το κύμα καύσωνα θα έχει υποχωρήσει, περιοριζόμενο πλέον προς τα νοτιοανατολικά, με τελευταία επηρεαζόμενα τμήματα τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

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