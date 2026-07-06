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ΚΟΣΜΟΣ

Στα «αζήτητα» επάγγελμα με μισθό έως 5000 εύρω το μήνα - 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις

Δρόμος με φορτηγό
clock 14:33 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς εντεινόμενη κρίση στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών έχει φτάσει σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα.

Με βάση στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών για το 2025, σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 2,9 εκατομμύρια κενές θέσεις, ενώ η Ευρώπη εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης, που αγγίζει το 13%.

Η συγκεκριμένη κατάσταση επηρεάζει άμεσα τις μεταφορικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αναλάβουν επιπλέον συμβάσεις λόγω ανεπαρκούς προσωπικού. Ταυτόχρονα, η γήρανση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, σε συνδυασμό με την επικείμενη συνταξιοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων οδηγών μέσα στα επόμενα χρόνια, αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συμμετοχή των νέων και των γυναικών στο επάγγελμα παραμένει χαμηλή, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τις δυνατότητες ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Παρότι σε ορισμένες χώρες οι αμοιβές θεωρούνται υψηλές, το επάγγελμα εξακολουθεί να συναντά εμπόδια εισόδου και να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις νεότερες γενιές.

Δεδομένου ότι οι οδικές μεταφορές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης εμπορευμάτων στην Ευρώπη, η έλλειψη οδηγών δεν περιορίζεται σε έναν απλό κλαδικό προβληματισμό, αλλά επεκτείνεται σε έναν παράγοντα που επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

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