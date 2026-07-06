Η Ελένη Μενεγάκη στην αποφοίτηση της Βαλέριας

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Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Βαλέρια, αποφοίτησε από το σχολείο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της.

Η παρουσιάστρια δε θα μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την τελετή αποφοίτησης.

«Ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες… και τα κατάφερες! Η καρδιά μου είναι γεμάτη! Είμαι απίστευτα περήφανη για εσένα Βαλέρια! Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά. #περηφανημανουλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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