Γεωργιάδης: Δεν έχει δίκιο ο Σαμαράς - Τα ίδια έλεγαν Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλος

Απάντηση στην κριτική που άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μέσω βίντεο στο TikTok για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και την κυβερνητική πολιτική έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους «λίγους και τους κολλητούς» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως είπε, τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν για την ανακαίνιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, με τα έργα να αναλαμβάνονται από τοπικές μικρές εργοληπτικές εταιρείες και όχι από μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» ενίσχυσε οικονομικά όλα τα βιοχημικά εργαστήρια και τους μικροβιολόγους της χώρας, υπογραμμίζοντας πως «έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα σε μικρομεσαίους από το Ταμείο Ανάκαμψης» και προσθέτοντας ότι, αν χρειαστεί, είναι πρόθυμος να εξηγήσει αναλυτικά τα στοιχεία στον πρώην πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ακόμη ότι η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στους «κολλητούς» είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Λυπούμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα», σχολίασε, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν, όπως είπε, κανένα στοιχείο αλήθειας και ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με «εξαιρετικά ευφυή τρόπο».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπηρετεί «μια κυβέρνηση των πλουσίων ή των μεγάλων συμφερόντων» και υπενθύμισε πως και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρωθυπουργός, είχε δεχθεί αντίστοιχες επιθέσεις από την Αριστερά. Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι «καλό είναι να πέσουν οι τόνοι», επισημαίνοντας ότι μπορεί να γίνεται πολιτική κριτική, αλλά όχι με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, παραδέχθηκε ότι αυτά κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλα επενδυτικά έργα, σημειώνοντας όμως ότι αυτό ήταν αναγκαίο, καθώς, όπως είπε, στόχος ήταν να δημιουργηθούν μεγάλες παραγωγικές μονάδες και εργοστάσια που θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική και όχι να μοιραστούν μικρά ποσά χωρίς αναπτυξιακό αντίκρισμα.

«Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ»

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η σημερινή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί δίκαιη τη σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά, καθώς τότε η χώρα βρισκόταν εν μέσω οικονομικής κρίσης.

«Σίγουρα η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρότερη τώρα, αλλά θα ήταν άδικη η σύγκριση με την εποχή του Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς κυβέρνησε μια εποχή που η Ελλάδα είχε οικονομική κρίση. Άρα δεν μπορείς εύκολα να τον συγκρίνεις. Αλλιώς μπορεί να έχει ισχύ μια χώρα την ώρα που μπορεί και κάνει εξοπλισμό, παίρνει φρεγάτες, παίρνει F-35, παίρνει Rafale, που παίρνει Viper, αλλιώς όταν δεν έχει να πληρώσει συντάξεις. Δεν θα ήταν δίκαιη σύγκριση», δήλωσε ο υπουργός.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Οι βασικές νόρμες της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος σήμερα ακολουθούν τα χνάρια Σαμαρά. Δηλαδή, και εδώ δεν έχει δίκιο στο εξής: ο πρωθυπουργός Σαμαράς δεν έκανε την τριμερή Ισραήλ-Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδος; Αυτό συνεχίζει και ο Μητσοτάκης και το έχει αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε άδικη την κριτική ότι είναι «μειοδότης», επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο και πανεπιστημιακό.

Όπως είπε, η πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμα και υποστήριξε ότι η στρατηγική των «ήρεμων νερών», για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών επικρίθηκε έντονα, τελικά λειτούργησε υπέρ της Ελλάδας. «Μπορεί σε κάποιον να αρέσει το στυλ του, σε κάποιον να μην αρέσει, αλλά η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος», υπογράμμισε.

«Τα ήρεμα νερά συμφέρουν την Ελλάδα, γιατί αξιοποιεί τον χρόνο για να δυναμώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σήμερα στην Τουρκία ασκείται κριτική στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακριβώς επειδή, όπως υποστήριξε, η Ελλάδα ενίσχυσε σημαντικά τις αμυντικές της δυνατότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα του να μην προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει, εύχεται η πολιτική του κριτική να μην κινείται «σε γραμμή Αριστεράς, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου», γιατί, όπως κατέληξε, «αυτό θα είναι πολύ λυπηρό».

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