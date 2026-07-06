Δεκαπενταύγουστος: «Φωτιά» στις προκρατήσεις – Στρέφονται στην ηπειρωτική Ελλάδα οι τουρίστες

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Στην κορύφωσή της βρίσκεται η προετοιμασία των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές, με την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου να αποτελεί, όπως κάθε χρόνο, το απόγειο της θερινής τουριστικής περιόδου.

Το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Το αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αναδιαμορφώνει τον χάρτη των διακοπών και δημιουργεί ταξιδιώτες «δύο ταχυτήτων».

Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι εξακολουθούν να επιλέγουν τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, αποδεχόμενοι το υψηλότερο κόστος. Από την άλλη, ολοένα και περισσότερες οικογένειες στρέφονται σε παραθαλάσσιους προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, αναζητώντας περισσότερες ημέρες διακοπών με χαμηλότερο συνολικό προϋπολογισμό.

Υψηλές προκρατήσεις στα νησιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates, οι προκρατήσεις σε ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για τις ημέρες αιχμής του Δεκαπενταύγουστου κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Στην κορυφή της ζήτησης στη νησιωτική Ελλάδα βρίσκεται η Σαντορίνη, με προκρατήσεις στο 92%. Ακολουθούν η Πάρος με 91%, η Μήλος με 90% και η Σκιάθος επίσης με 90%.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τις αυξήσεις στις τιμές, τα δημοφιλή νησιά εξακολουθούν να προσελκύουν ισχυρή ζήτηση κατά την περίοδο αιχμής.

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Οι τιμές στα νησιά παραμένουν στο «κόκκινο»

Η υψηλή ζήτηση συμπαρασύρει και το κόστος διαμονής.

Για μια τετραμελή οικογένεια που αναζητά ολόκληρη κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για 4 διανυκτερεύσεις, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 820 ευρώ στην Άνδρο και μπορούν να φτάσουν τα 1.850 ευρώ στη Σαντορίνη και τα 2.200 ευρώ στη Μύκονο.

Σε σχέση με το 2025, οι ζητούμενες τιμές στα νησιά εμφανίζονται αυξημένες κατά 6% έως 11%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το κόστος δεν περιορίζεται στη διαμονή. Για τις οικογένειες που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη συνολική δαπάνη, καθιστώντας ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς δυσπρόσιτους για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

«Δύο ταχύτητες» στις επιλογές των ταξιδιωτών

Μιλώντας στο ertnews.gr, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Κτηματομεσιτικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, σημείωσε ότι ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος μετακινήσεων των Ελλήνων προς νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς.

Όπως ανέφερε, για χιλιάδες οικογένειες η συγκεκριμένη περίοδος ταυτίζεται με τις βασικές καλοκαιρινές διακοπές του έτους, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για μεταφορές και καταλύματα.

Ωστόσο, το αυξημένο κόστος διαμορφώνει πλέον διαφορετικές επιλογές. Ορισμένα νοικοκυριά συνεχίζουν να επιλέγουν τους ακριβούς νησιωτικούς προορισμούς, ενώ άλλα αναζητούν πιο προσιτές λύσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

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Ηπειρωτική Ελλάδα: Το οικονομικό «σωσίβιο»

Οι παραθαλάσσιοι προορισμοί της ηπειρωτικής χώρας αναδεικνύονται φέτος σε σημαντική εναλλακτική για τις ελληνικές οικογένειες.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα μετακίνησης με ιδιωτικό αυτοκίνητο, χωρίς την επιβάρυνση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η ζήτηση οδηγείται από τη Χαλκιδική, όπου οι προκρατήσεις φτάνουν το 93%, και την Πάργα, με προκρατήσεις στο 91%.

Το συνολικό κόστος διαμονής για 4 διανυκτερεύσεις ξεκινά από περίπου 650 ευρώ στην Ακράτα και φτάνει έως τα 1.180 ευρώ στη Χαλκιδική.

Οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι είναι ηπιότερες σε σύγκριση με τα νησιά, καθώς κυμαίνονται από 4% έως 8%.

Το νέο τοπίο των διακοπών

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η ζήτηση για καλοκαιρινές διακοπές παραμένει ισχυρή, αλλά οι επιλογές των ταξιδιωτών γίνονται πιο προσεκτικές.

Το κόστος μετακίνησης και διαμονής λειτουργεί πλέον ως καθοριστικός παράγοντας, ιδίως για τις οικογένειες που πρέπει να υπολογίσουν συνολικά έξοδα για διαμονή, μεταφορές, φαγητό και καθημερινές δαπάνες.

Τα νησιά εξακολουθούν να κρατούν τα «σκήπτρα» της ζήτησης, όμως η ηπειρωτική Ελλάδα κερδίζει μερίδιο, προσφέροντας συνδυασμό θάλασσας, πρόσβασης με αυτοκίνητο και πιο ελεγχόμενου κόστους.

Το στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό

Η περίοδος του Δεκαπενταύγουστου αναμένεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η άνοδος των τιμών.

Για τους επαγγελματίες του κλάδου, το ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η ισχυρή ζήτηση χωρίς να χαθεί η ισορροπία μεταξύ κόστους και προσβασιμότητας.

Για τους ταξιδιώτες, η επιλογή προορισμού γίνεται πλέον περισσότερο θέμα συνολικού προϋπολογισμού παρά απλής προτίμησης.

Το φετινό καλοκαίρι δείχνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να ταξιδεύουν, αλλά αναζητούν πιο προσεκτικά τον προορισμό που μπορεί να συνδυάσει ποιότητα, διάρκεια διακοπών και οικονομική βιωσιμότητα.

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