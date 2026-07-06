Στον ανακριτή οι 10 οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού: Κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση

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Για βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται στον ανακριτή οι δέκα οπαδοί του Παναθηναϊκού που κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ξυλοδαρμούς, διακίνηση ναρκωτικών και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση τους έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντα, ενώ οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και συνομιλίες.

Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τουλάχιστον οκτώ κακουργήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)

κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)

ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)

διατάραξη κοινής ειρήνης

συμπλοκή

βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)

ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)

επίκινδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή

φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

βιαιοπραγία κατά συναυτουργια και κατά συρροή

διακεκριμένη φθορά ξενής ιδιοκτησιας

εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)

διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακουργημα)

οπλοφορία-οπλοχρησόα

παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα από τα αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με αθλητικό νόμο.

Πηγή: tanea.gr

(Φωτογραφία αρχείου)

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