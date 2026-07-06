Μουγκοπέτρος: Επιστρέφει ξανά στις πίστες σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Έτοιμος να ανέβει ξανά στην πίστα φαίνεται πως ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τον ακρωτηριασμό των δυο δακτύλων του δεξιού του χεριού.

Ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει μπροστά και στο κοινό του αφού, όπως ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, σε λίγες ημέρες θα εμφανιστεί σε εκδήλωση στην Ηλιούπολη.

«Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το πρόσωπό μου σε λάβαρο. Κι όμως… σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η επιστροφή μόλις άρχισε.… 10 Ιουλίου η πρώτη μου εμφάνιση στην Αθήνα!» έγραψε χαρακτηριστικά.

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