Μαρία Αντωνογιαννάκη: Θρήνος στο ύστατο χαίρε...

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου λένε αυτήν την ώρα το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τη δημοσιογραφική οικογένεια και την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

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Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού και ακολουθεί η ταφή στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της ήταν ακαριαίος και οφείλεται σε αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία, πιθανότατα από εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι η 46χρονη δημοσιογράφος είχε καταλήξει από ανακοπή.

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Η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματισμό, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

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Το ζεστό χαμόγελό της, που ήταν πάντα ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της, η ευγένεια και η καλοσύνη της θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη όλων όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

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