Το χαμόγελο της ελπίδας: Συγκλονίζει η 12χρονη στη Βενεζουέλα που σώθηκε μετά από 32 ώρες

Η Καρίνα Μπλάνκο ήταν έτοιμη να ξεκινήσει το μάθημα spinning που διδάσκει όταν η γη άρχισε να σείεται στη Βενεζουέλα.

Οι δονήσεις γίνονταν όλο και πιο έντονες, οπότε άρπαξε την τσάντα της και έτρεξε έξω με όλους τους άλλους.

«Όταν συνειδητοποίησα το μέγεθος του προβλήματος, άρχισα να φωνάζω "κόρη μου, κόρη μου". Κάθισα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα όσο πιο γρήγορα μπορούσα», είπε η Καρίνα.

Η μοναχοκόρη της, η 12χρονη Φαμπιάνα, βρισκόταν στο σπίτι τους όταν δύο ισχυροί σεισμοί συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά δευτερολέπτων στις 24 Ιουνίου. Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν τη χώρα εδώ και έναν αιώνα, με μέγεθος 7,5 Ρίχτερ.

Όταν η Καρίνα έφτασε στο κτίριό της στην Καραμπαλέντα, στη βόρεια πολιτεία Λα Γκουάιρα, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. «Μπορούσα να δω ένα κτήριο, μετά ένα κενό εκεί που βρισκόταν το σπίτι μου και μετά ένα άλλο κτήριο». Μέσα στο διαμέρισμά τους στον πρώτο όροφο του 10όροφου κτηρίου, η Φαμπιάνα βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο της μητέρας της όταν ένιωσε τους σεισμούς. Έτρεξε στην κουζίνα και κρατιόταν από τον πάγκο, όταν οι τοίχοι γύρω της κατέρρευσαν. Την έριξαν στο έδαφος.

«Είδα πράγματα να τρέμουν, να πέφτουν, να σπάνε και μετά οι τοίχοι ράγισαν. Ο τοίχος που χώριζε το διαμέρισμά μου από αυτό ενός φίλου κατέρρευσε. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα: "Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω από αυτό. Κανείς δεν πρόκειται να με σώσει"», είπε η Φαμπιάνα. Από τότε ξεκίνησαν 32 ολόκληρες, βασανιστικές ώρες.

Έξω από το κατεστραμμένο κτήριο, η Καρίνα είδε το μισό κρεβάτι της κόρης της να προεξέχει από τα συντρίμμια. «Έτρεχα από τη μία άκρη του συγκροτήματος στην άλλη ουρλιάζοντας "Είναι νεκρή. Η κόρη μου είναι νεκρή". Δεν ήξερα τι να κάνω», είπε η Καρίνα. Κάτω από το κατεστραμμένο κτήριο, όλα είχαν ηρεμήσει για τη Φαμπιάνα. Ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, παγιδευμένη στα ερείπια από παντού, με το ταβάνι να ακουμπάει σχεδόν στο πρόσωπό της.

«Συνήθως αγχώνομαι πολύ και έχω κλειστοφοβία. Αλλά δεν ξέρω γιατί, μια παράξενη ηρεμία με κατέλαβε. Ίσως το μυαλό μου να είχε σοκαριστεί», είπε. Λίγο αργότερα, μια νοσοκόμα που εργαζόταν για τους γείτονές της στον επάνω όροφο άρχισε να φωνάζει για να δει αν κάποιος μπορούσε να την ακούσει. Η Φαμπιάνα απάντησε. «Μου είπε να μείνω ήρεμη και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Φαμπιάνα. Έξι ώρες μετά τον σεισμό, γύρω στα μεσάνυχτα, η νοσοκόμα διασώθηκε. Είπε στους εθελοντές που την έβγαλαν έξω ότι ένα κορίτσι ονόματι Φαμπιάνα ήταν ζωντανό μέσα.

«Είχα παραδοθεί στον Θεό ζητώντας δύναμη για να ξεκινήσω μια νέα ζωή χωρίς τη Φαμπιάνα. Και τότε κάποιος μου είπε: «Η κόρη σου είναι ζωντανή»», είπε η Καρίνα. Έτρεξε πίσω στο κτήριο ουρλιάζοντας μέσα από τα κενά στα συντρίμμια, φωνάζοντας το όνομα της κόρης της. Μέσα από το σωρό από ερείπια, η Φαμπιάνα δεν άκουγε τίποτα.

«Για κάποιο λόγο, είχα ελπίδα και πίστη», είπε. «Το ένα μου πόδι ήταν λυγισμένο σε μια επώδυνη θέση και μετακίνησα μερικά από τα χαλάσματα για να τα ισιώσω. Ενώ το έκανα αυτό, έπαθα γρατζουνιές και κοψίματα, αλλά βρήκα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί. Αυτό με κράτησε ζωντανή».

Την αυγή, μια ομάδα Βενεζολάνων πυροσβεστών έφτασε στο κτήριο. Πήγαν μέσα στα ερείπια και φώναξαν τη Φαμπιάνα, αλλά δεν άκουσαν τίποτα να τους απαντήσει. Ήταν μία από τις πολλές στιγμές που η Καρίνα πέρασε από την ελπίδα στην απελπισία. «Μου είπαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και έφυγαν. Είχα μια βαθιά σκέψη ότι ίσως είχε πεθάνει από ασφυξία ή είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Τότε ένας εθελοντής ήρθε κοντά μου και με ρώτησε τι συνέβαινε. Αυτός - ο Βίκτορ - ήταν ο ήρωάς μου», είπε.

Κάτω από τα ερείπια, η Φαμπιάνα βρήκε το τηλέφωνό της. Δεν υπήρχε σήμα καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είχαν διακοπεί, αλλά αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό της. Πίστευε ότι τελικά θα κατάφερνε να το στείλει στη μητέρα της ή σε κάποιον που θα μπορούσε να βοηθήσει.

«Διαμέρισμα - Ritamar Palace. Έγινε σεισμός και έχουν πέσει πολλά ερείπια. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες είναι παγιδευμένοι στα ερείπια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», φαίνεται να λέει στο βίντεο. Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ είχε σκαρφαλώσει στα συντρίμμια και άρχισε να φωνάζει τη Φαμπιάνα. Αυτή τη φορά τον άκουσε και απάντησε. Το είπε στην Καρίνα.

«Στράφηκα σε όλους και φώναξα, "η κόρη μου ζει"», είπε η Καρίνα. «Άρχισαν να καταφθάνουν κατά κύματα, άρχισαν να φέρνουν εργαλεία. Αλλά οι πυροσβέστες που ήταν εκεί είπαν ότι ήταν αδύνατο να περάσουν και έφυγαν». Λίγες ώρες αργότερα έφτασε μια άλλη ομάδα πυροσβεστών. Τη διαβεβαίωσαν ότι θα έβγαζαν έξω τη Φαμπιάνα. Αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να την προσεγγίσουν.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ - ο εθελοντής - συνέχισε να επιστρέφει στο σημείο από όπου μπορούσε να μιλήσει στη Φαμπιάνα για να την καθησυχάσει. Οι πυροσβέστες κάλεσαν μια ομάδα διάσωσης από το Καράκας - αλλά όταν έφτασαν, είχε ήδη νυχτώσει. Η Καρίνα έτρεχε τριγύρω ψάχνοντας για δάδες και παρακαλούσε τους ανθρώπους να βοηθήσουν. Επτά μοτοσικλέτες και μερικά αυτοκίνητα έστρεψαν τα φώτα τους προς το κτήριο που κατέρρευσε.

Σιγά σιγά σμίλευαν και τελικά άνοιξαν μια τρύπα αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν να δουν τη Φαμπιάνα. Το βίντεο αυτής της στιγμής - της χαμογελαστής Φαμπιάνα που κοιτάζει μέσα από την τρύπα - έχει γίνει viral στη Βενεζουέλα.

«Μετά από τόσες ώρες που ήμουν κλεισμένη μέσα, γέμισα χαρά όταν τους είδα. Συνειδητοποίησα ότι θα με έσωζαν», είπε η Φαμπιάνα. Γύρω στις 02:00 τοπική ώρα την Παρασκευή - 32 ώρες μετά τους σεισμούς - κατάφεραν να σκάψουν μια σήραγγα αρκετά φαρδιά για να ανασύρουν τη Φαμπιάνα. Βγήκε από τα συντρίμμια με την υποστήριξη των διασωστών και κατέρρευσε στην αγκαλιά της μητέρας της.

«Όταν βγήκα έξω, είδα την οικογένειά μου, είδα το κτήριο εντελώς κατεστραμμένο και ένιωσα σαν να μην ήταν αληθινό, σαν να ήταν τηλεοπτική σειρά», είπε η Φαμπιάνα.

Η Καρίνα λέει ότι από τους σχεδόν 50 ανθρώπους που ζούσαν στο κτίριό της, μόνο τρεις διασώθηκαν ζωντανοί. Μέχρι την Κυριακή, είχε επιβεβαιωθεί ότι 3.342 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους σεισμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Εκτός από ένα κάταγμα στο αριστερό της πόδι και μερικές γρατζουνιές και μώλωπες, η Φαμπιάνα δεν υπέστη άλλους τραυματισμούς. Τώρα ζει με τη γιαγιά της. «Αρχικά φοβόμουν να ξαπλώσω, ειδικά ανάσκελα, καθώς θυμόμουν τον χρόνο που πέρασα στα ερείπια», είπε. Στους δρόμους ακριβώς έξω από το τωρινό τους σπίτι στη Λα Γκουάιρα, υπάρχουν πολλά κατεστραμμένα κτήρια.

«Έξω από αυτό το σπίτι επικρατεί μεγάλη θλίψη. Νιώθω τόσο πολύ πόνο όταν σκέφτομαι τους γείτονές μου και τους φίλους μου. Θα μας πάρει λίγο χρόνο να συνέλθουμε. Αλλά θα προχωρήσουμε», είπε η Καρίνα. «Τι άλλο μπορεί να θέλει μια μητέρα; Η κόρη μου είναι ζωντανή».

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