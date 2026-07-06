Ηράκλειο: 42χρονη βασάνιζε 55χρονη και κατέγραφε τις πράξεις της (βίντεο)

Στιγμές τρόμου και κακοποίησης έζησε μια 55χρονη αλλοδαπή σε σπίτι στο Ηράκλειο. Η γυναίκα υπέστη φρικτούς βασανισμούς από μια 42χρονη επίσης αλλοδαπή, η οποία – όπως αναφέρει η δικογραφία, κατέγραφε τις πράξεις της με το κινητό της τηλέφωνο. Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της 42χρονης, ενώ άγνωστη είναι και η σχέση που είχαν οι δυο γυναίκες.

Επίσης, το θύμα φέρεται να φιλοξενούνταν στο σπίτι όπου έγινε ο χώρος των βασανιστήριων της.

Κατέγραφε με το κινητό τις πράξεις της - Σκληρές εικόνες

Σύμφωνα με το protothema.gr, στο κινητό της 42χρονης φέρεται να βρέθηκαν τουλάχιστον 11 βίντεο από τους άγριους βασανισμούς. Σε ένα από αυτά τα βίντεο εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να χτυπά την 55χρονη με ρόπαλο μέχρι εκείνη να αιμορραγήσει.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η γυναίκα δεμένη στο πάτωμα, εμφανώς ταλαιπωρημένη και εξαντλημένη από τα βασανιστήρια που είχε υποστεί. Η 42χρονη τότε την πλησιάζει και τη χτυπά με δύναμη, ενώ στη συνέχεια την αρπάζει από τα μαλλιά και της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά.

Η ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ακραίας βίας και βασανισμών εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ οι εμπλεκόμενοι οδηγούνται τη Δευτέρα ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 55χρονη, χτυπώντας τη με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για τον ξυλοδαρμό της.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Παράλληλα, η 42χρονη φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να αποδράσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.







Κατά την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε και η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, παραχώρησε τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι πράξεις και αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση







Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης διαφορετικής υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στη συσκευή της 42χρονης και εντόπισαν το βιντεοληπτικό υλικό του βασανισμού, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 42χρονη δεν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω παρέλευσης της προθεσμίας του αυτοφώρου, ενώ ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

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