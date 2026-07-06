Κρήτη: Νέο μέτωπο φωτιάς στο Βουλισμένο Αλώνι - Μάχη χωρίς τέλος στην Ιεράπετρα

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στον Δήμο Ιεράπετρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πύρινο μέτωπο παραμένει σε μικρή απόσταση από θερμοκήπια και καλλιέργειες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς και τις τοπικές αρχές.

Νωρίτερα, μάλιστα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, τρεις Ομάδες της ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), καθώς και περίπου 23 πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό. Παράλληλα, στην προσπάθεια συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας διαρκή μάχη προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν τις καλλιέργειες και τις περιουσίες της περιοχής.

Την ίδια ώρα νέο μέτωπο πυρκαγιάς έχει ξεσπάσει σε σημείο λίγο πριν το Βουλισμένο Αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου και αυτήν την ώρα στην περιοχή σπεύδουν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην Ιεράπετρα, νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Αφρατί του Δήμου Βιάννου. Για την αντιμετώπισή του κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ, ενώ εναέριο μέσο πραγματοποίησε δύο ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον αισθητά βελτιωμένη, καθώς το μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη οριοθέτησή του και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Να τονιστεί ότι και την Τρίτη 7 Ιουλίου ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς στις ΠΕ Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου θα είναι κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

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