Ηράκλειο: Σε απόγνωση για τα πρόστιμα αυθαιρέτων - Ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την κατηγορία 5

«Ραβασάκια» με υπέρογκα πρόστιμα αποστέλλονται μαζικά σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στο Ηράκλειο, μετά από νέο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ουσιαστικά επιβάλλει την ολοκλήρωση των εκθέσεων αυτοψίας και την ενεργοποίηση των σχετικών κυρώσεων.

Τα πρόστιμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των οικιστών εκτός σχεδίου πόλης Μιχάλη Βλαχάκη που μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, που έχουν ήδη αρχίσει να βεβαιώνονται κυμαίνονται από 100.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 1,3 εκατ. Ευρώ

Αυτά, σύμφωνα με τον κ. Βλαχάκη αφορούν αυθαίρετα κατηγορίας 5 που δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασίες τακτοποίησης, όπως της κατηγορίας 1,2,3 και 4 που αφορούν κτίσματα με οικοδομική άδεια αλλά με άλλες αυθαιρεσίες και μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά βάρη και τον κίνδυνο κατεδάφισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει η ρύθμιση για τα κατηγορίας 5 αυθαίρετα από την Πολιτεία παρά τις πιέσεις του Δήμου Ηρακλείου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και βουλευτών, στα αρμόδια υπουργεία. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Βλαχάκης για τα αυθαίρετα που είχαν ηλεκτροδοτηθεί το 1998 με κοινωνικά κριτήρια, για τα οποία πλέον δρομολογείται η διαδικασία χρέωσης προστίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έκδοσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης εάν αυτά δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν και αφορούν περίπου 3000 ιδιοκτήτες. Η πίεση που απορρέει από το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οδηγούν σε άμεσες ενέργειες της Πολεοδομίας, που έχει ξεκινήσει να αποστέλλει μαζικά σημειώματα στους πρώτους 1200 ιδιοκτήτες.

Την ίδια ώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης από τον περασμένο Μάρτιο έχει αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας την επαναλειτουργία της δυνατότητας υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στην Κατηγορία 5 του Ν. 4495/2017. Το ΤΕΕ/ΤΑΚ αναφέρει ότι η δυνατότητα υπαγωγής στην Κατηγορία 5 ήταν σημαντική για την καταγραφή και ρύθμιση των αυθαιρέτων με μεγάλες υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού αρχείου του δομημένου χώρου και στη διαφάνεια της πολεοδομικής διαδικασίας.

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