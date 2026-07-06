«Ντόμινο» καθυστερήσεων στα αεροδρόμια της Ελλάδας: Στην τρίτη θέση η χώρα μας

Μεγάλη πίεση σε ό,τι αφορά τη συχνότητα των πτήσεων καταγράφεται το τελευταίο δεκαήμερο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε να δημιουργούνται αλυσιδωτές καθυστερήσεις, οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροναυτιλίας.

Μάλιστα, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, στην τελευταία του ενημέρωση, τοποθέτησε την Ελλάδα στην τρίτη θέση, μετά τη Γαλλία και την Ισπανία, στο κομμάτι των καθυστερήσεων, με τους αρμόδιους του ευρωπαϊκού φορέα να απευθύνουν έκκληση για τήρηση των προγραμματισμένων δεσμεύσεων, δεδομένου ότι η εναέρια κυκλοφορία θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Το θέμα και η επίλυσή του απασχολεί ήδη τους αρμόδιους φορείς της χώρας (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), οι οποίοι συγκαλούν σύσκεψη, σήμερα στις 4 το μεσημέρι. Σε αυτή θα συμμετέχουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι εκπρόσωποι του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των δύο εγχώριων αεροπορικών AEGEAN και SKY express.

Ρεκόρ έτους

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Eurocontrol, την εβδομάδα 22-28 Ιουνίου καταγράφεται σταθερή εβδομαδιαία αύξηση με 35.562 μέσες ημερήσιες πτήσεις (+0,7% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας) και ρεκόρ έτους 37.165 πτήσεων στις 26 Ιουνίου, «ήδη πάνω από την κορύφωση της επιβατικής κίνησης του 2025, η οποία ήταν 37.034 πτήσεις, και ελάχιστα κάτω από το ρεκόρ όλων των εποχών των 37.228 που σημειώθηκε το 2019», τονίζεται.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Γαλλία, η οποία έχει προκαλέσει το 29% των καθυστερήσεων κατά τη διαδρομή, και τη δεύτερη η Ισπανία (21%).

Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρει ότι αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων. Το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Αεροδρόμιο Μακεδονίας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται, σύμφωνα με το Eurocontrol, σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Δουλεύουμε στα κόκκινα»

Όπως δήλωσε στο «Βήμα» η ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στην Προσέγγιση του Αεροδρομίου Αθηνών και β’ αντιπρόεδρος της Ένωσής τους, Όλγα Τόκη, το πρόβλημα είναι ότι λόγω της αυξημένης κίνησης δεν τηρούνται τα slots (η άδεια να χρησιμοποιήσει μία αεροπορική εταιρεία το αεροδρόμιο σε συγκεκριμένη ώρα) και το slot coordination (να μην προγραμματίζονται περισσότερες πτήσεις από όσες μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια το αεροδρόμιο). «Υπερσυγκεντρώνονται συγκεκριμένες ώρες, αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ντόμινο καθυστερήσεων», τονίζει.

Ως παράδειγμα αναφέρει, ότι σήμερα, Δευτέρα 6/7, από τις 35 αναχωρήσεις πτήσεων ανά ώρα, που θα έπρεπε να γίνονται σύμφωνα με τις «αντοχές» του Αεροδρομίου, έχουν ήδη φθάσει τις 40 (την περασμένη Παρασκευή έφθασαν και τις 44 αναχωρήσεις), και από τις 28 αφίξεις έχουν φθάσει στις 35. Μάλιστα, σημειώνει ότι την περασμένη εβδομάδα, υπήρχαν μέρες με 37 αφίξεις πτήσεων ανά ώρα. «Ένα αεροπλάνο», εξηγεί, «μπορεί να καθυστερήσει για παράδειγμα στην φόρτωση αποσκευών. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργηθούν καθυστερήσεις σε όλη την αλυσίδα. Κάθε σημείο, είναι ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι καθυστερήσεις αφορούν τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Εμείς όμως, δουλεύουμε “στα κόκκινα”».

Πηγή: tovima.gr.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΔΔΗΕ: Μεγάλη προσοχή – Επιτήδειοι παριστάνουν τους υπαλλήλους

Δίκη Τεμπών: Σήμερα ο διορισμός συνηγόρου σε κατηγορούμενο – Στο επίκεντρο οι νέες διώξεις