Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Μεγάλη φωτιά στα Μπραμιανά – Σηκώθηκαν ελικόπτερα

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο φράγμα Μπραμιανών, στον Δήμο Ιεράπετρας.

Η φωτιά ξέσπασε στον ποταμό Κόρακας, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έντασης έως και 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης η πυρκαγιά απειλεί θερμοκήπια και καλλιέργειες. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να αποτελούν τον μεγαλύτερο σύμμαχο της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

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